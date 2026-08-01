Mauricio, do Palmeiras, é denunciado por 'conduta violenta' e pode ser punido Jogador do alviverde pode ser suspenso de jogos do Brasileirão; atletas do Vitória e presidente do clube também foram enquadrados

O meia-atacante Mauricio, do Palmeiras, pode sofrer uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por "conduta violenta" praticada contra o zagueiro Cacá, do Vitória. O jogador alviverde foi denunciado pela Procuradoria do órgão pelo lance da cotovelada que acertou o jogador do rubro-negro baiano em partida pelo Brasileirão.

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A denúncia foi feita neste sábado (1) e o STJD se baseou no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a prática de "agressão física durante a partida, prova ou equivalente", que tem punição de uma a seis partidas de suspensão. Entretanto, a decisão é em primeira instância e cabe recurso do Palmeiras para reverter a decisão. O julgamento acontece na terça-feira (4).

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No lance da partida, que aconteceu na última quarta-feira, Mauricio disputava a bola com o zagueiro do Leão e acertou uma cotovelada no queixo do rival. Os atletas do Vitória pediram cartão vermelho direto e revisão do lance pelo VAR, mas o árbitro Alex Gomes Stéfano aplicou um amarelo para Mauricio.

Segundo o texto, de autoria do relator Luiz Gabriel Batista Neves, além de Mauricio, o próprio zagueiro Cacá foi denunciado pelo STJD no mesmo artigo, mas por um lance diferente. O defensor do Vitória foi expulso no mesmo jogo por uma falta em Arias com um carrinho. O árbitro da partida deu cartão vermelho direto para o atleta rubro-negro após recomendação de revisão do VAR.

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Outras denúncias do STJD

O STJD também denunciou o jogador Luan Cândido pelo cartão vermelho recebido na partida. O meia do Vitória foi enquadrado no artigo 243-F do CBJD, que cita "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto", que pode gerar punição de quatro a seis jogos e multa de R$ 100 a R$ 100 mil. O atleta do rubro-negro fez um sinal de "roubo" com as mãos, indicando que o árbitro Alex Gomes Stéfano teria prejudicado o clube baiano de forma intencional.

O presidente do Vitória, Fábio Mota, e o próprio clube também foram incluídos na denúncia. O dirigente deu uma declaração ao fim da partida repudiando as decisões de Stéfano no campo, e foi enquadrado no artigo 258, que cita "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". A punição é de suspensão e pode variar de 15 a 180 dias.

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Já a equipe baiana foi denunciada pelo artigo 191 por "deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento", que pode gerar uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil. O Palmeiras não foi citado nem denunciado pelo STJD.

STJD denuncia Mauricio e atletas do Vitória. (Foto: Reprodução)

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