Botafogo reencontra Artur Jorge, e Franclim enfrenta o amigo pela primeira vez
Ex-comandante enfrenta o Glorioso pela primeira vez desde a saída
O Botafogo terá um reencontro marcado para este domingo (26), às 16h, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Atual técnico do Cruzeiro, Artur Jorge enfrentará pela primeira vez o clube carioca desde sua saída para o Al Rayyan, do Catar. Do outro lado, Franclim Carvalho, hoje comandante alvinegro, volta a encontrar o treinador português com quem trabalhou durante quatro anos e meio.
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Após o empate sem gols com o Vitória na última quinta-feira (23), Franclim comentou o reencontro com o antigo parceiro de comissão técnica. O treinador destacou a amizade entre os dois, mas afirmou que a relação ficará em segundo plano durante a partida.
— Agora nem eu, nem Artur estamos suspensos (risos), vai ser o encontro se nada de mais acontecer até lá. No domingo estaremos lá. É um elenco forte, com uma comissão com muita qualidade, que são meus amigos — disse o treinador alvinegro.
Na sequência, o técnico reforçou o respeito pelo trabalho do adversário, mas deixou claro que o objetivo é conquistar a vitória.
— Obviamente, a quem eu desejo sucesso, exceto quando jogarem contra mim, que é o caso de domingo (risos). Espero que seja eu a sorrir no final — completou.
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A parceria entre Artur Jorge e Franclim Carvalho começou nas categorias de base do Braga. Franclim já integrava a comissão da equipe sub-19 quando Artur assumiu o comando da categoria, após passagens pelo sub-15 e sub-17. Eles trabalharam juntos entre 2018 e 2020, até a ida de Artur para o Belenenses.
Os dois voltaram a atuar lado a lado em 2022, quando Artur Jorge assumiu a equipe principal do Braga e convidou Franclim para integrar sua comissão técnica. A parceria atingiu o ápice com a chegada ao Botafogo, em 2024. No clube carioca, a comissão conquistou os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
Após a temporada histórica, Artur Jorge aceitou proposta do Al Rayyan e foi junto a Franclim ao Catar. Em março deste ano, contudo, o atual técnico do Botafogo recebeu convite para acompanhar o treinador no comando do Cruzeiro, mas decidiu seguir carreira como técnico principal. Na apresentação ao Glorioso, ele explicou a decisão de seguir um caminho diferente do antigo parceiro.
— Tivemos uma caminhada de muito sucesso, temos uma relação pessoal muito estreita. Foram muitos anos com o Artur, com João Cardoso e com o Tiago (Lopes). Custou muito tomar essa decisão de não os acompanhar porque sou uma pessoa de relação, e a nossa era muito próxima. E aí, o meu caminho estava traçado — disse.
O duelo deste domingo marca o primeiro encontro entre os dois treinadores desde o fim da parceria e coloca frente a frente profissionais que dividiram parte da trajetória vitoriosa do Botafogo em 2024.
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