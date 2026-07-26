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Botafogo tem retornos importantes para duelo com o Cruzeiro; veja escalação

Glorioso terá voltas de Ferraresi e Danilo ao time titular

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 15:08
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Vestiário do Botafogo no Mineirão
Vestiário do Botafogo para a partida contra o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo está escalado para o duelo com o Cruzeiro, neste domingo (26), no Mineirão, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho conta com retornos importantes para o reencontro do Glorioso com Artur Jorge.

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Volta ao sistema defensivo o zagueiro Nahuel Ferraresi, que cumpriu suspensão no empate com o Vitória, para jogar ao lado de Justino. No meio, Danilo fechará o trio de volantes com Medina e Huguinho. Lucas Villalba, com isso, foi para o banco.

O Botafogo vai a campo com: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Danilo; Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral.

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Do outro lado, o Cruzeiro, comandado por Artur Jorge, tem o seguinte 11 inicial: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique e Marquinhos; Sinisterra, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.

Camisa branca do Botafogo
Botafogo utilizará o terceiro uniforme contra o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 26 de julho, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão
📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique e Marquinhos; Sinisterra, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge.

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BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Danilo; Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral.

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