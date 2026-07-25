Davide Ancelotti revela por que pediu demissão do Botafogo: 'Nem presidente tinha' Atual treinador do Lille, italiano afirma que problemas de gestão influenciaram na saída

Davide Ancelotti afirmou que decidiu pedir demissão do Botafogo devido à indefinição administrativa vivida pelo clube no fim de 2025, durante a saída de John Textor. Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", o treinador italiano disse que se sentia "muito sozinho" no cargo e revelou que sequer havia um presidente para conduzir sua saída. Apesar do cenário, ele avaliou de forma positiva o trabalho realizado à frente da equipe e agradeceu a confiança recebida de Textor.

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Atual técnico do Lille, da França, Davide relembrou os cinco meses em que comandou o Glorioso e explicou que a instabilidade na estrutura de gestão foi determinante para sua decisão de deixar o clube.

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— Cinco meses lá são como dois anos na Europa. As pessoas não entenderam se eu tinha sido demitido ou não. Mas, na verdade, depois de cinco meses, não havia mais presidente, porque John Textor estava de saída — revelou.

Na sequência, o italiano afirmou que preferiu encerrar o trabalho por não saber qual seria o futuro do clube naquele momento.

— Eu não fazia ideia do que aconteceria dali para frente, então decidi pedir demissão. Eles não me demitiram, porque nem presidente tinha para fazer isso (risos) — completou.

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Davide também fez um balanço da passagem pelo Botafogo. Segundo ele, a equipe enfrentou dificuldades durante a temporada, mas conseguiu alcançar os objetivos esportivos, enquanto as expectativas eram superiores às possibilidades do elenco.

— A experiência foi boa porque, apesar de todas as dificuldades, das saídas, lesões, tivemos bons resultados. Mas as expectativas eram grandes demais para o elenco, que havia mudado completamente — avaliou.

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O treinador ainda demonstrou gratidão a John Textor, responsável por sua contratação, mas voltou a mencionar o ambiente de instabilidade vivido nos últimos meses de trabalho.

— John Textor confiou em mim, e eu sempre serei grato a ele por isso. Mas, depois, houve muitos conflitos e eu me senti muito sozinho — comentou.

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Davide Ancelotti comandou o Botafogo em 33 partidas. No período, somou 15 vitórias, 11 empates e sete derrotas, levando o clube à sexta colocação do Campeonato Brasileiro de 2025 e à classificação para a fase preliminar da Libertadores. A passagem pelo Alvinegro marcou seu primeiro trabalho como treinador principal.

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Davide Ancelotti no comando do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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