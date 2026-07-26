Alex Telles celebra 100º jogo pelo Botafogo e elogia grupo após vitória Lateral-esquerdo deu assistência para o gol marcado por Justino no Mineirão

O Botafogo se comportou de maneira exemplar fora de casa e venceu o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0, neste domingo (26), no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o lateral-esquerdo e capitão Alex Telles exaltou a entrega da equipe e celebrou a marca dos 100 jogos com a camisa alvinegra.

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— Feliz pela vitória num estádio difícil de se jogar. A equipe do Cruzeiro e muito qualificada. Sabíamos que iríamos enfrentar um treinador que conhecia nosso estilo de jogo. Feliz também por completar 100 jogos com essa camisa. É para poucos. Uma camisa histórica, gloriosa… fico feliz com isso — disse Alex Telles, após o jogo, à TV Globo.

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A equipe comandada por Franclim Carvalho se defendeu muito bem ao longo de todo o jogo. Na reta final da primeira etapa, o zagueiro Justino aproveitou cruzamento de Telles e cabeceou no canto direito do goleiro Otávio para abrir o placar.

Alex Telles em ação na vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— A gente se entregou no jogo. A gente foi feliz na bola parada, que treinamos bastante. Justino é um menino que merece. A gente já tinha falado que ele merecia um gol, e hoje saiu o gol da vitória. Acredito que a gente foi um time guerreiro, fechou linhas. Cada um cumpriu seu papel. Defendi de uma forma diferente, um pouco mais adiantado. A gente é uma equipe muito unida. É difícil bater de frente — finalizou o capitão do Botafogo.

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Com o resultado, o Glorioso subiu para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. A equipe, agora, descansa e se prepara visando o próximo compromisso, que será contra o Fluminense, apenas no dia 8 de agosto.

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