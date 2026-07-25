Botafogo anuncia Danilo Pereira como sexto reforço da janela Jogador chega do futebol escocês para reforçar o Alvinegro

O Botafogo oficializou neste sábado (25) a contratação do atacante Danilo Pereira. O jogador de 27 anos chega por empréstimo junto ao Rangers, da Escócia, com contrato válido até junho de 2027. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro durante a semana, realizou exames médicos e já iniciou os treinamentos no CT Lonier.

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A chegada do centroavante acontece após a saída de Chris Ramos, que foi emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. Danilo chega para reforçar o setor ofensivo do Botafogo na sequência da temporada e ampliar as opções do técnico. A data da apresentação oficial do novo reforço ainda será divulgada pelo clube.

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Danilo é o sexto reforço confirmado pelo clube nesta janela de transferências. Antes dele, o Alvinegro anunciou os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o volante Domingos Andrade.

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Trajetória no futebol europeu

Na temporada 2025/2026, Danilo Pereira disputou 40 partidas. Foram 28 jogos pelo Rangers e outros 12 pelo NEC Nijmegen, da Holanda, onde atuou por empréstimo. O atacante marcou cinco gols no período, sendo o mais recente diante do Feyenoord, em abril.

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Apesar de pertencer ao clube escocês, o brasileiro terminou a última temporada no futebol holandês antes de acertar sua transferência para o Botafogo.

Antes de seguir para a Europa, Danilo passou pelas categorias de base de Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Santos. Ainda nas divisões de base, foi contratado pelo Ajax, clube que o revelou para o futebol profissional.

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Na Holanda, também vestiu as camisas do FC Twente e do Feyenoord antes de ser negociado com o Rangers. Agora, retorna ao futebol brasileiro pela primeira vez como profissional para reforçar o Botafogo na sequência da temporada.

Danilo Pereira chega por empréstimo ao Botafogo (Foto: Divulgação)

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