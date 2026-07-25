logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Botafogo anuncia Danilo Pereira como sexto reforço da janela

Jogador chega do futebol escocês para reforçar o Alvinegro

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 16:58
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Foto de anuncio de Danilo Pereira no Botafogo
Danilo Pereira chega por empréstimo ao Botafogo (Foto: Divulgação)

O Botafogo oficializou neste sábado (25) a contratação do atacante Danilo Pereira. O jogador de 27 anos chega por empréstimo junto ao Rangers, da Escócia, com contrato válido até junho de 2027. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro durante a semana, realizou exames médicos e já iniciou os treinamentos no CT Lonier.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

A chegada do centroavante acontece após a saída de Chris Ramos, que foi emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. Danilo chega para reforçar o setor ofensivo do Botafogo na sequência da temporada e ampliar as opções do técnico. A data da apresentação oficial do novo reforço ainda será divulgada pelo clube.

continua após a publicidade

Danilo é o sexto reforço confirmado pelo clube nesta janela de transferências. Antes dele, o Alvinegro anunciou os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o volante Domingos Andrade.

➡️ Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Trajetória no futebol europeu

Na temporada 2025/2026, Danilo Pereira disputou 40 partidas. Foram 28 jogos pelo Rangers e outros 12 pelo NEC Nijmegen, da Holanda, onde atuou por empréstimo. O atacante marcou cinco gols no período, sendo o mais recente diante do Feyenoord, em abril.

continua após a publicidade

Apesar de pertencer ao clube escocês, o brasileiro terminou a última temporada no futebol holandês antes de acertar sua transferência para o Botafogo.

Antes de seguir para a Europa, Danilo passou pelas categorias de base de Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Santos. Ainda nas divisões de base, foi contratado pelo Ajax, clube que o revelou para o futebol profissional.

continua após a publicidade

Na Holanda, também vestiu as camisas do FC Twente e do Feyenoord antes de ser negociado com o Rangers. Agora, retorna ao futebol brasileiro pela primeira vez como profissional para reforçar o Botafogo na sequência da temporada.

Foto de anuncio de Danilo Pereira no Botafogo
Danilo Pereira chega por empréstimo ao Botafogo (Foto: Divulgação)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Davide Ancelotti deixou o comando do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Botafogo

Davide Ancelotti revela por que pediu demissão do Botafogo: 'Nem presidente tinha'

Há 4 horas
Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Futebol Nacional

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Há 5 horas
Cruzeiro x Botafogo (Foto: Arte Lance!)

Futebol Nacional

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 6 horas
O árbitro Davi De Oliveira Lacerda

Futebol Nacional

Cruzeiro x Botafogo tem arbitragem definida

Há 7 horas
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Futebol Nacional

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Há 9 horas
Danilo, do Botafogo, é o grande nome do Brasileirão 2026

Botafogo

Danilo, do Botafogo, fecha primeiro turno do Brasileirão como destaque

Há 11 horas
Mais LANCE!
Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Danilo em campo pelo Botafogo

'Novela Danilo': como o Botafogo reagiu à publicação do jogador

Pedro Certeza com camisa do Botafogo de bucket

Pedro Certezas não perdoa post de Danilo, do Botafogo: 'Rala'

Danilo, do Botafogo, em ação durante partida do Brasileirão

Fala de Danilo sobre negociação com Palmeiras viraliza: 'Está certo'

Danilo foi revelado pelo Palmeiras. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo FC)

Leila Pereira se manifesta sobre fim das negociações com Botafogo por Danilo

Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória

Danilo comenta negociação frustrada com Palmeiras e faz pedido ao Botafogo

Danilo em ação pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras reage à entrada de Danilo em Botafogo x Vitória

Botafogo e Vitória empataram sem gols no Brasileirão

Gol perdido em Botafogo x Vitória viraliza: 'Não dá'

Danilo em ação pelo Botafogo contra o Vitória

Danilo beijou o escudo do Botafogo ao entrar em campo? Entenda

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo

Franclim cita Leila e reclama da imprensa em caso envolvendo Botafogo, Danilo e Palmeiras

Warleson de uniforme azul em estreia pelo Botafogo

Warleson valoriza estreia pelo Botafogo e parceria com Danilo: 'Uau'

Franclim Carvalho em Botafogo x Vitória

Franclim Carvalho é alvo de críticas após empate do Botafogo com o Vitória

Matheus Martins chuta e para em defesa de Lucas Arcanjo em duelo entre Botafogo e Vitória

Dê suas notas: avalie os jogadores do Botafogo no empate com o Vitória