Justiça restabelece direitos políticos de Textor na SAF do Botafogo Medida suspende os efeitos das decisões arbitrais que haviam afastado o empresário americano

A disputa pelo controle da SAF alvinegra ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (22). A Justiça do Rio de Janeiro determinou o restabelecimento dos direitos políticos de John Textor no Botafogo, suspendendo os efeitos das decisões arbitrais que haviam afastado o empresário americano dos órgãos de administração da sociedade anônima do futebol.

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A decisão foi proferida pelo desembargador Luiz Eduardo Canabarro, em processo que corre sob sigilo. Na prática, o despacho interrompe, de forma provisória, as medidas adotadas pelo Tribunal Arbitral que retiraram Textor da condução da SAF alvinegra no fim de abril. A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Ge" e confirmada pela apuração do Lance!.

Além de suspender os efeitos das decisões arbitrais relacionadas diretamente ao empresário, a Justiça determinou seu retorno imediato aos órgãos deliberativos dos quais havia sido afastado. As restrições impostas aos seus direitos políticos também deixaram de produzir efeito até nova deliberação judicial.

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Em contato com a reportagem do Lance!, a defesa de John Textor afirma que a decisão é "clara" em reestabelecer os direitos administrativos. Além disso, entende que o despacho em nada conflita com a determinação do uperior Tribunal de Justiça (STJ). No fim de maio, o tribunal definiu que o Tribunal Arbitral é o órgão competente para conduzir e julgar a disputa envolvendo o controle da SAF do clube.

— Entendemos que não há qualquer conflito entre as decisões do TJRJ e do STJ. Na decisão do STJ, essencialmente se decidiu que a arbitragem seria o lugar de competência para tratar de determinadas questões. Já na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que se discute, são os vícios de forma relacionados a algumas decisões do processo de arbitragem que envolvem Textor. Em outras palavras, não há conflito, pois, mesmo que competente para julgar uma causa, a arbitragem não pode simplesmente ignorar princípios de direito, como o contraditório e a ampla defesa. Textor não é parte da arbitragem, nunca foi citado, mas, mesmo assim, o Tribunal Arbitral retirou direitos que lhe pertencem. Por fim, entendemos que a decisão liminar é clara, no sentido de devolver os poderemos de administração da SAF Botafogo a Textor — escreveu o advogado de defesa Felipe Bresciani de Abreu Sampaio.

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Disputa pela SAF segue em aberto

O afastamento de Textor ocorreu no fim de abril, por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getulio Vargas (FGV). Desde então, a disputa pelo comando da SAF do Botafogo registrou novos movimentos nos bastidores.

Entre os principais desdobramentos está a assinatura de um documento vinculante entre o Botafogo associativo e a GDA Luma, atual credora do clube, com o objetivo de viabilizar uma futura venda da SAF. O processo, entretanto, ainda não foi concluído.

Com a nova decisão da Justiça fluminense, o cenário da SAF do Botafogo permanece indefinido e deve seguir sendo debatido tanto na esfera arbitral quanto no Judiciário.

John Textor tme poderes reestabelecidos na SAF do Botafogo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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