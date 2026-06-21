Franclim Carvalho cita avanços na SAF do Botafogo e analisa elenco Técnico foi auxiliar em 2024 e vê crescimento quanto à estrutura da SAF

Em seu primeiro trabalho como técnico, o português Franclim Carvalho vive momento instável à frente do Botafogo, precisando engrenar no Campeonato Brasileiro e com lacunas a preencher no elenco. Em entrevista ao jornal "Record", de Portugal, o treinador falou das expectativas e fez uma análise do plantel que tem à disposição.

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Franclim, que era auxiliar de Artur Jorge no mágico ano de 2024, temporada dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, elogiou a evolução do clube quanto à estrutura. O nível do time, no entanto, é diferente.

— Mudou muita coisa. O clube melhorou, as infraestruturas melhoraram. Quando estive aqui, em 2024, estreamos os vestiários, a academia e uma nova parte do CT. O clube melhorou muito. Os objetivos do clube têm que ser definidos, porque as condições hoje em dia são diferentes. As infraestruturas são melhores, mas os jogadores são diferentes, os treinadores são diferentes… É preciso uma gestão de expectativas real — disse Franclim Carvalho.

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— Em 2024, se não tínhamos o melhor, tínhamos um dos melhores elencos do Brasil. Agora não é essa a realidade. Naquela altura, tínhamos condições para ombrear com o Flamengo e Palmeiras, que neste momento são os clubes que estão acima. Este ano acho que temos que somar Fluminense e Cruzeiro, que são muito fortes, e nós neste momento não estamos nesse nível. Temos jogadores cobiçados e procurados por outros clubes que têm qualidade, mas no seu todo sabemos que temos que fazer alguns ajustes — destacou o técnico do Botafogo.

Franclim Carvalho conversa com elenco do Botafogo no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Campanha do Botafogo

O primeiro semestre do Glorioso foi desequilibrado. Melhor campanha da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Alvinegro ocupa apenas a 12ª colocação no Brasileirão, com 22 pontos. A campanha nos pontos corridos é uma das preocupações para a retomada do calendário após a Copa do Mundo, para se distanciar da zona de rebaixamento.

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