Botafogo empresta o atacante Kayke ao futebol japonês Jovem formado na base alvinegra estava no Fortaleza

O Botafogo fechou o empréstimo de Kayke ao Kawasaki Frontale. O atacante de 20 anos, formado na base alvinegra, defenderá o clube asiático por uma temporada

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Kayke estava cedido ao Fortaleza, também em contrato de empréstimo desde agosto de 2025. Na atual temporada, ele marcou apenas um gol em 13 jogos, sendo pouco aproveitado. Com o término do vínculo, o jogador voltou ao Botafogo e foi repassado ao Kawasaki Frontale para ganhar experiência. As informações são do site "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.

O atacante foi para o Fortaleza logo após a chegada do técnico Renato Paiva. O português chegou ao Botafogo em março de 2025, utilizou o jovem em altumas oportunidades com outros jovens da base, e ele aproveitou.

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Kayke fez três gols pelo time principal do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ao todo, fora, três gols em 11 oportunidades no time principal do Alvinegro. Kayke chegou ao clube ainda muito novo, na categoria sub-15, e sempre foi tratado como uma das grandes joias da base.

Após o período no Leão do Pico, o jogador chegou a retornar ao Glorioso, mas fora dos planos para a sequência da temporada sob o comando do técnico Franclim Carvalho.

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