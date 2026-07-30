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Botafogo recebe diploma de Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Rio

Cerimônia em General Severiano marcou a entrega do diploma ao clube

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 19:04
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O Botafogo recebeu, nesta quarta-feira (30), em General Severiano, o diploma que oficializa o reconhecimento do clube como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A honraria havia sido concedida em novembro de 2025 e foi entregue ao vice-presidente geral André Silva, que representou o presidente João Paulo.

A cerimônia contou com a presença da deputada estadual Verônica Lima (PT), autora da Lei 2466-A/23, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em outubro de 2025 e posteriormente sancionada pelo Governo do Estado. Foi ela quem entregou o diploma ao representante do Botafogo.

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André Silva destacou o significado do reconhecimento e afirmou que a homenagem representa todos os torcedores que ajudaram a construir a história do clube ao longo de mais de um século.

"Recebemos esta homenagem com muita honra e gratidão. Este reconhecimento pertence a todos os botafoguenses que, ao longo de mais de um século, construíram a grandeza do clube. Em nome da diretoria, agradeço à deputada Veronica Lima por essa iniciativa, que eterniza a importância do Botafogo para a história, a cultura e o esporte do Estado do Rio de Janeiro."

Diploma do Botafogo de patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro
Diploma do Botafogo como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Botafogo)

O ex-jogador Paulo César Caju também participou da celebração realizada na sede histórica alvinegra. Durante o evento, os troféus da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, conquistados pelo clube em 2024, foram colocados em destaque sobre a mesa.

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A legislação também destaca a alcunha de "Mais Tradicional", associada à trajetória do Botafogo em diferentes modalidades esportivas. Além do futebol, o clube tem participação histórica em esportes como remo e basquete.

O texto da lei ainda ressalta as conquistas recentes do Alvinegro, incluindo os títulos do Brasileirão e da Libertadores de 2024, além da contribuição de nomes que marcaram a história do clube e do esporte brasileiro, como Nilton Santos, Garrincha, Zagallo e Jairzinho.

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