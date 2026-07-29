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Justiça do Rio nega pedido de Textor para bloquear ações da SAF do Botafogo

Empresário se articula para bloquear venda de ações à GDA Luma

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 15:17
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John Textor deixou o comando da SAF do Botafogo
John Textor não controla mais a SAF do Botafogo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

A Justiça do Rio negou pedido de John Textor para bloquear as ações da SAF do Botafogo. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (29) pelo desembarcador Luiz Eduardo Canabrro, da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Veja o despacho no fim da matéria:

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O empresário estadunidense busca impedir a venda da participação da Eagle Bidco, que costura acordo com a GDA Luma para transferência das ações da SAF. Ele ainda cobra R$ 150 milhões pelo repasse de, na época, 90% das ações.

Nos últimos dias, o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, então, foi à Justiça solicitar que, como é acionista majoritário com 51%, participe da ação como parte interessada, conforme informou inicialmente o "O Globo". O Botafogo afirma que tal dívida cobrada por Textor não existe, além de a ação do empresário prejudicar o momento de reestruturação do clube.

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No despacho desta quarta-feira (29), o desembarcador Luiz Eduardo Canabrro apontou ausência de elementos para caráter emergencial na ação. O documento, vale destacar, não é um ponto final, e o processo seguirá sob análise da Justiça.

— Na hipótese, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a concessão da medida, eis que, é o próprio mérito recursal. Ademais, a alegação de que não houve pagamento das ações da SAF depende de perícia contábil e ampla produção probatória, inclusive exposta à aferição do fato constitutivo do direito autoral, sendo inviável no presente momento a concessão de tutela provisória. Acrescente-se que a documentação apresentada pelo agravante (John Textor) se restringe a notificações que somente foram encaminhadas em junho de 2026, ou seja, após quase 4 (quatro) anos do suposto inadimplemento — diz trecho da decisão.

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Despacho contrário a pedido de Textor no Botafogo
Despacho da Justiça do Rio negou pedido de John Textor (Foto: Reprodução)

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