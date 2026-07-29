Justiça do Rio nega pedido de Textor para bloquear ações da SAF do Botafogo Empresário se articula para bloquear venda de ações à GDA Luma

A Justiça do Rio negou pedido de John Textor para bloquear as ações da SAF do Botafogo. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (29) pelo desembarcador Luiz Eduardo Canabrro, da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Veja o despacho no fim da matéria:

+ Luiz Henrique aceita voltar, mas Botafogo esbarra em Danilo e momento da SAF

+ Montoro se destaca e amplia leque de Franclim para variações no Botafogo

continua após a publicidade

O empresário estadunidense busca impedir a venda da participação da Eagle Bidco, que costura acordo com a GDA Luma para transferência das ações da SAF. Ele ainda cobra R$ 150 milhões pelo repasse de, na época, 90% das ações.

Nos últimos dias, o Botafogo Social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, então, foi à Justiça solicitar que, como é acionista majoritário com 51%, participe da ação como parte interessada, conforme informou inicialmente o "O Globo". O Botafogo afirma que tal dívida cobrada por Textor não existe, além de a ação do empresário prejudicar o momento de reestruturação do clube.

continua após a publicidade

No despacho desta quarta-feira (29), o desembarcador Luiz Eduardo Canabrro apontou ausência de elementos para caráter emergencial na ação. O documento, vale destacar, não é um ponto final, e o processo seguirá sob análise da Justiça.

— Na hipótese, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a concessão da medida, eis que, é o próprio mérito recursal. Ademais, a alegação de que não houve pagamento das ações da SAF depende de perícia contábil e ampla produção probatória, inclusive exposta à aferição do fato constitutivo do direito autoral, sendo inviável no presente momento a concessão de tutela provisória. Acrescente-se que a documentação apresentada pelo agravante (John Textor) se restringe a notificações que somente foram encaminhadas em junho de 2026, ou seja, após quase 4 (quatro) anos do suposto inadimplemento — diz trecho da decisão.

continua após a publicidade

Despacho da Justiça do Rio negou pedido de John Textor (Foto: Reprodução)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.