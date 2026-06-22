Jogadores do Botafogo se reapresentam após 16 dias de folga Elenco saiu de férias no início do mês

De folga desde o dia 5 de junho, logo após a derrota para o Bahia pelo Brasileirão, o elenco do Botafogo se reapresentou no CT Lonier na manhã desta segunda-feira (22). A equipe retomou as primeiras atividades físicas, visando retornar em alto nível ao Brasileirão, que retoma seu calendário na 19ª rodada. O Glorioso enfrenta o Santos, no Nilton Santos, possivelmente no dia 22 de julho.

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O cronograma de preparação para o retorno regular da temporada inclui também uma série de amistosos internacionais. Na próxima quarta-feira (1/7), o Botafogo embarca rumo à Rússia, onde fará treinos e amistosos contra os tradicionais CSKA, no dia 5, e Dínamo Moscou, no dia 10. A delegação deve contar com cerca de 30 atletas. O retorno ao Brasil está previsto para 11 de julho.

Edenílson, Vitinho e Marçal treinam na academia do Botafogo após reapresentação (Foto: Reprodução)

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Além dos jogos contra os gigantes russos, o Botafogo fará outros dois amistosos. Os rivais ainda não foram definidos, mas serão equipes de menor porte. A ideia é dar ritmo aos atletas que não entrarem em campo no primeiro duelo ou que atuarem por poucos minutos. As informações iniciais são do "Canal do Anderson Motta" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!

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