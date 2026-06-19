Botafogo anuncia mudanças na coordenação das categorias de base Glorioso apresentou Gladson Stwart e Jefferson da Silva

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (19) alterações na estrutura das categorias de base. Gladson Stwart chega para ocupar o cargo de coordenador de captação, e Jefferson da Silva atuará como coordenador técnico. Ambos os profissionais já atuavam no Departamento de Scout e Captação da SAF.

continua após a publicidade

+ Quando o 'impossível' vestiu preto e branco, o Botafogo chocou o mundo

+ Quais os planos do Botafogo para o meia Danilo após a Copa?

A dupla foi apresentada ao lado do diretor de futebol de base, Augusto Oliveira, no Estádio Nilton Santos. Em nota, o Botafogo destacou que o movimento "busca reforçar o departamento de captação e seguir desenvolvendo as Joias do Bairro de maneira integral".

— Faz parte das nossas estratégias proporcionarmos novos desafios e crescimento de profissionais identificados com a cultura do Clube. O Gladston e o Jefferson merecem esse reconhecimento e oportunidade nas categorias de base do Botafogo — disse Augusto Oliveira.

continua após a publicidade

— Ações assim garantem a retenção e valorização dos nossos colaboradores, gerando desenvolvimento pessoal e profissional através dessa mobilidade de interna em funções cruciais para o processo de formação dos jogadores — completou o dirigente do Botafogo.

Augusto Oliveira apresentou Gladson Stwart e Jefferson da Silva (Foto: Divulgação/Botafogo)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

continua após a publicidade

Botafogo evolui na base

A SAF vem modificando e modernizando os processos das categorias de base, buscando aumentar o poder de captação e estrutura para revelação de novos talentos.

É destaque no clube o trabalho no sub-20, com o time comandado por Rodrigo Bellão ocupando a terceira posição no Brasileirão da categoria e um dos favoritos ao título.