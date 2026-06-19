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Botafogo anuncia mudanças na coordenação das categorias de base

Glorioso apresentou Gladson Stwart e Jefferson da Silva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 14:20
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Gladson Stwart e Jefferson da Silva assumiram a coordenação de base do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
Gladson Stwart e Jefferson da Silva assumiram a coordenação de base do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (19) alterações na estrutura das categorias de base. Gladson Stwart chega para ocupar o cargo de coordenador de captação, e Jefferson da Silva atuará como coordenador técnico. Ambos os profissionais já atuavam no Departamento de Scout e Captação da SAF.

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    A dupla foi apresentada ao lado do diretor de futebol de base, Augusto Oliveira, no Estádio Nilton Santos. Em nota, o Botafogo destacou que o movimento "busca reforçar o departamento de captação e seguir desenvolvendo as Joias do Bairro de maneira integral".

    — Faz parte das nossas estratégias proporcionarmos novos desafios e crescimento de profissionais identificados com a cultura do Clube. O Gladston e o Jefferson merecem esse reconhecimento e oportunidade nas categorias de base do Botafogo — disse Augusto Oliveira.

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    — Ações assim garantem a retenção e valorização dos nossos colaboradores, gerando desenvolvimento pessoal e profissional através dessa mobilidade de interna em funções cruciais para o processo de formação dos jogadores — completou o dirigente do Botafogo.

    Augusto Oliveira apresentou Gladson Stwart e Jefferson da Silva (Foto: Divulgação/Botafogo)
    Augusto Oliveira apresentou Gladson Stwart e Jefferson da Silva (Foto: Divulgação/Botafogo)

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    Botafogo evolui na base

    A SAF vem modificando e modernizando os processos das categorias de base, buscando aumentar o poder de captação e estrutura para revelação de novos talentos.

    É destaque no clube o trabalho no sub-20, com o time comandado por Rodrigo Bellão ocupando a terceira posição no Brasileirão da categoria e um dos favoritos ao título.

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