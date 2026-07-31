Igor Jesus chama atenção em Sporting x Nottingham Forest
Clube inglês foi goleado por 4 a 1 para clube português
Igor Jesus voltou a ser assunto entre torcedores do Botafogo nesta sexta-feira (31). O atacante marcou o gol do Nottingham Forest na derrota por 4 a 1 para o Sporting, em amistoso disputado no Estádio do Algarve, em Portugal, e manteve o bom momento na pré-temporada europeia.
Igor Jesus começa temporada em alta e marca dois gols em dois jogos pelo Nottingham Forest
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Atacante brasileiro marcou novamente na pré-temporada do clube inglês e chegou a quatro gols em quatro partidas de pré-temporada, despertando comentários entre torcedores do Botafogo nas redes sociais.
O gol saiu logo no primeiro minuto de partida. Após Chris Wood finalizar e parar na defesa de Rui Silva, Igor Jesus aproveitou o rebote e bateu para abrir o placar para o Nottingham Forest.
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Veja o gol:
🚨🌍 | GOAL: IGOR JESUS OPENS THE SCORIGN FOR NOTTINGHAM FOREST!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 31, 2026
Sporting CP 0-1 Nottingham Forest. pic.twitter.com/qB1HRLkLXm
O desempenho do atacante também alimentou a expectativa dos torcedores do Botafogo sobre uma possível volta de Igor Jesus ao radar da Seleção Brasileira. Veja repercussão:
Mas ele não servia pro Ancelotti 🤷🏻♂️— dmath (@DMatheus7) July 31, 2026
Era pra ter sido o 9 dessa Copa... Mas pode ser o 9 da próxima ainda.— Pablo Carneiro ★彡 (@pablocarneiro) July 31, 2026
Ai o tal do mister levou o Afonso 2.0!— Diogo Ferreira (@Diogo_BFR) July 31, 2026
Certeza que será convocado em Setembro para os amistosos.— Richetbelmont85 (@richetbelmont58) July 31, 2026
Preferiram Igor Thiago 🤧— Arthur (@Emagreca1299) July 31, 2026
Igor Jesus marca, mas Nottingham Forest sofre virada
Apesar do gol do brasileiro logo no início, o Nottingham Forest não conseguiu sustentar a vantagem diante do Sporting. Gonçalo Inácio empatou aos 13 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Doumbia virou para os portugueses aos 15 minutos, antes de Rafael Nel marcar duas vezes e definir a goleada por 4 a 1.
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O Nottingham Forest ainda teve Chris Wood com boas oportunidades para marcar, mas não conseguiu aproveitar as chances. Como o clube inglês disputou dois amistosos no mesmo dia, o técnico Oliver Glasner optou por não realizar substituições diante do Sporting.
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