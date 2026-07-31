Igor Jesus chama atenção em Sporting x Nottingham Forest Clube inglês foi goleado por 4 a 1 para clube português

Igor Jesus voltou a ser assunto entre torcedores do Botafogo nesta sexta-feira (31). O atacante marcou o gol do Nottingham Forest na derrota por 4 a 1 para o Sporting, em amistoso disputado no Estádio do Algarve, em Portugal, e manteve o bom momento na pré-temporada europeia.

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Atacante brasileiro marcou novamente na pré-temporada do clube inglês e chegou a quatro gols em quatro partidas de pré-temporada, despertando comentários entre torcedores do Botafogo nas redes sociais.

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O gol saiu logo no primeiro minuto de partida. Após Chris Wood finalizar e parar na defesa de Rui Silva, Igor Jesus aproveitou o rebote e bateu para abrir o placar para o Nottingham Forest.

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Veja o gol:

🚨🌍 | GOAL: IGOR JESUS OPENS THE SCORIGN FOR NOTTINGHAM FOREST!



Sporting CP 0-1 Nottingham Forest. pic.twitter.com/qB1HRLkLXm — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 31, 2026

O desempenho do atacante também alimentou a expectativa dos torcedores do Botafogo sobre uma possível volta de Igor Jesus ao radar da Seleção Brasileira. Veja repercussão:

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Mas ele não servia pro Ancelotti 🤷🏻‍♂️ — dmath (@DMatheus7) July 31, 2026

Era pra ter sido o 9 dessa Copa... Mas pode ser o 9 da próxima ainda. — Pablo Carneiro ★彡 (@pablocarneiro) July 31, 2026

Ai o tal do mister levou o Afonso 2.0! — Diogo Ferreira (@Diogo_BFR) July 31, 2026

Certeza que será convocado em Setembro para os amistosos. — Richetbelmont85 (@richetbelmont58) July 31, 2026

Preferiram Igor Thiago 🤧 — Arthur (@Emagreca1299) July 31, 2026

Igor Jesus marca, mas Nottingham Forest sofre virada

Apesar do gol do brasileiro logo no início, o Nottingham Forest não conseguiu sustentar a vantagem diante do Sporting. Gonçalo Inácio empatou aos 13 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Doumbia virou para os portugueses aos 15 minutos, antes de Rafael Nel marcar duas vezes e definir a goleada por 4 a 1.

Jogadores do Sporting e Nottingham Forest em ação durante amistoso de pré-temporada (Foto: Nottingham Forest/Divulgação)

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O Nottingham Forest ainda teve Chris Wood com boas oportunidades para marcar, mas não conseguiu aproveitar as chances. Como o clube inglês disputou dois amistosos no mesmo dia, o técnico Oliver Glasner optou por não realizar substituições diante do Sporting.

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