Bernard alerta sobre pontos perdidos pelo Atlético e cobra reação: 'Começar a conquistar' Jogador lamentou o empate diante do Remo neste sábado (8) no Mangueirão

O Atlético ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Remo, em um jogo movimentado neste sábado (8), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, Bernard lamentou o resultado e os pontos deixados pelo caminho. O camisa 11 também cobrou uma reação da equipe, destacando que, apesar da boa fase, o Atlético precisa começar a transformar esses jogos em vitórias para recuperar os pontos desperdiçados.

O Atlético ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Remo, em um jogo movimentado neste sábado (8), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, Bernard lamentou o resultado e os pontos deixados pelo caminho. O camisa 11 também cobrou uma reação da equipe, destacando que, apesar da boa fase, o Atlético precisa começar a transformar esses jogos em vitórias para recuperar os pontos desperdiçados.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Bernard iniciou analisando a partida e avaliou que, diante dos resultados recentes do Atlético, a equipe esperava conquistar algo a mais do que o empate contra o Remo.

continua após a publicidade

— Acredito que, dentro dos resultados que tivemos, vitória contra o Palmeiras, imaginávamos que, por essa luta que queremos, de nos distanciar dessa luta de baixo, poderíamos ter um resultado melhor, dentro das circunstâncias do jogo — iniciou.

— Conseguimos controlar bem o primeiro tempo, mas, mesmo assim, mais uma vez, acabamos tomando empate. Não é o primeiro jogo, já são vários jogos que a gente vem tomando esses empates no final do jogo — finalizou.

continua após a publicidade

Bernard também lamentou os pontos que o Atlético vem deixando escapar ao longo do Campeonato Brasileiro e ressaltou que esse tipo de desperdício pode fazer diferença na classificação. O jogador cobrou mais atenção da equipe para evitar novos vacilos e começar a transformar os empates em vitórias.

— Isso dificulta. São dois pontos que a gente vai deixando aqui, mais dois ali, mais dois aqui, e, no final, sempre vai fazer muita falta. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que é muito disputado, principalmente as equipes que estão lá em cima, que querem continuar lá em cima, que querem ser campeãs. Acho que é respirar. São jogos complicados. Tem que ter mais atenção nessas questões para que a gente não possa ser surpreendido. Em vez de deixar os dois pontos, temos que começar a conquistá-los — disse Bernard.

continua após a publicidade

Bernard Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético )

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.