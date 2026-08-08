Domínguez vê Atlético superior e lamenta empate: 'Sabor amargo' Treinador analisou que o Galo poderia ter saído com a vitória sobre o Remo

O Atlético foi a Belém e empatou em 2 a 2 com o Remo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez classificou o resultado como amargo e avaliou que o Galo teve uma atuação superior, mas não conseguiu ser eficaz para sustentar a vantagem construída ainda no primeiro tempo.

O Atlético foi a Belém e empatou em 2 a 2 com o Remo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez classificou o resultado como amargo e avaliou que o Galo teve uma atuação superior, mas não conseguiu ser eficaz para sustentar a vantagem construída ainda no primeiro tempo.

O treinador argentino reconheceu que o Atlético começou mal e sofreu o gol após um erro, mas destacou a reação da equipe e o domínio apresentado ao longo da primeira etapa:

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— Claro que sim (empate amargo). O primeiro erro que tivemos eles aproveitaram e foram certeiros. Começamos de uma maneira que não queríamos. Depois voltamos para o plano que queríamos e jogamos um primeiro tempo muito bom — iniciou Domínguez.

Na avaliação do comandante, o Atlético teve oportunidades para definir a partida, principalmente nas transições ofensivas, mas falhou na hora de aproveitar as chances. Para Domínguez, o principal problema esteve na capacidade de defender melhor a vantagem.

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— Quando viramos, já falamos no vestiário o que ia acontecer e como defender melhor. Tivemos oportunidades na segunda etapa também. Foi um erro na nossa defesa, podemos defender melhor. Um sabor muito amargo — afirmou.

Domínguez também avaliou as mudanças promovidas na equipe titular para o confronto. Apesar do empate, o argentino considerou que as alterações surtiram o efeito esperado e voltou a destacar a superioridade do Atlético em boa parte da partida.

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— Primeiro tempo tivemos o domínio da bola. Segundo tempo eles tinham a posse, mas não entravam na área e não finalizavam. Tínhamos a transição e a possibilidade de finalizar melhor, mas não fizemos. As mudanças que pensei para hoje, fizemos um bom jogo. Tivemos mais possibilidades para ganhar o jogo — analisou Domínguez.

Barba Domínguez em Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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