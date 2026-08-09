Atlético confirma acordo por Kevin Castaño, do River Plate
Colombiano disputou a última Copa do Mundo com a seleção colombiana
O Atlético Mineiro confirmou pré-acordo contratual com o River Plate, da Argentina, pela transferência por empréstimo do volante colombiano Kevin Castaño. O meio-campista de 25 anos já se encontra em Belo Horizonte para a realização de exames médicos. Durante a semana, o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, havia confirmado a negociação em andamento.
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Quem é Castaño, provável reforço do Atlético?
Kevin Castaño é primeiro volante, com características mais defensivas e atuação à frente da zaga. Revelado pelo Rionegro Águilas, do seu país natal, passou por Cruz Azul, do México, e Krasnodar, da Rússia, antes de chegar ao River Plate, no início de 2025, por 12,6 milhões de euros (R$ 78 milhões, na cotação da época).
O colombiano começou a passagem pela equipe argentina como titular, mas perdeu espaço desde que o técnico Eduardo Coudet, velho conhecido do futebol brasileiro, assumiu o comando. Assim, a diretoria dos "Millonarios" passou a ver o empréstimo com bons olhos.
Castaño é convocado frequentemente para a seleção colombiana, na qual veste a camisa 5, e disputou duas partidas da Copa do Mundo de 2026: contra Uzbequistão e Portugal, com total de apenas 22 minutos em campo.
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Vasco também se interessou pelo jogador
No último dia 30 de julho, conforme apurado pelo Lance!, o Cruz-Maltino também abriu negociações por Castaño, enquanto buscava acordo por outro atleta da posição: Santiago Sosa, do Racing, de 27 anos. Interessado na chegada apenas de um volante para a janela, o clube carioca desistiu do negócio ao se acertar com o argentino.
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