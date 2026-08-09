Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético confirma acordo por Kevin Castaño, do River Plate

Colombiano disputou a última Copa do Mundo com a seleção colombiana

PorArtur HenriqueRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 10:01
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Kevin Castaño chega com a seleção colombiana para jogo da Copa do Mundo de 2026
Kevin Castaño chega com a seleção colombiana para jogo da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Heuler Andrey / DiaEsportivo / Folhapress)

O Atlético Mineiro confirmou pré-acordo contratual com o River Plate, da Argentina, pela transferência por empréstimo do volante colombiano Kevin Castaño. O meio-campista de 25 anos já se encontra em Belo Horizonte para a realização de exames médicos. Durante a semana, o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, havia confirmado a negociação em andamento.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Quem é Castaño, provável reforço do Atlético?

Kevin Castaño é primeiro volante, com características mais defensivas e atuação à frente da zaga. Revelado pelo Rionegro Águilas, do seu país natal, passou por Cruz Azul, do México, e Krasnodar, da Rússia, antes de chegar ao River Plate, no início de 2025, por 12,6 milhões de euros (R$ 78 milhões, na cotação da época).

continua após a publicidade

O colombiano começou a passagem pela equipe argentina como titular, mas perdeu espaço desde que o técnico Eduardo Coudet, velho conhecido do futebol brasileiro, assumiu o comando. Assim, a diretoria dos "Millonarios" passou a ver o empréstimo com bons olhos.

Castaño é convocado frequentemente para a seleção colombiana, na qual veste a camisa 5, e disputou duas partidas da Copa do Mundo de 2026: contra Uzbequistão e Portugal, com total de apenas 22 minutos em campo.

continua após a publicidade
Kevin Castaño gesticula durante jogo entre Colômbia e Uzbequistão na fase de grupos da Copa do Mundo
Kevin Castaño gesticula durante jogo entre Colômbia e Uzbequistão na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Heuler Andrey / DiaEsportivo / Folhapress)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Vasco também se interessou pelo jogador

No último dia 30 de julho, conforme apurado pelo Lance!, o Cruz-Maltino também abriu negociações por Castaño, enquanto buscava acordo por outro atleta da posição: Santiago Sosa, do Racing, de 27 anos. Interessado na chegada apenas de um volante para a janela, o clube carioca desistiu do negócio ao se acertar com o argentino.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Bola entra na rede em jogo da Copa do Mundo

Fora de Campo

Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil

Há 53 minutos
Disputa em Remo x Atlético no Mangueirao (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Análise: Atlético segue deixando pontos importantes pelo caminho

Há 4 horas
Bola atinge a rede em jogo entre Palmeiras e Ceará no Brasileirão

Futebol Nacional

Dia dos Pais: as maiores 'paternidades' entre o G-12 do futebol brasileiro

Há 5 horas
Bernard Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Bernard alerta sobre pontos perdidos pelo Atlético e cobra reação: 'Começar a conquistar'

Há 12 horas
Barba Domínguez em Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Domínguez vê Atlético superior e lamenta empate: 'Sabor amargo'

Há 13 horas
Everson movimenta web após desempenho abaixo do esperado (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fora de Campo

Torcedores reprovam Everson após gol do Remo no Atlético-MG

Há 13 horas
Mais LANCE!
Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie as atuações em Remo x Atlético-MG

Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Em jogo movimentado, Remo e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão

Gabriel Taliari busca empate para o Remo contra Atlético-MG (Foto: Reprodução/Clubedoremo)

Veja gols em Remo x Atlético-MG: Taliari empata para o leão

Camisa Atlético Belém (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG está escalado com novidades para enfrentar o Remo pelo Brasileirão

Iván Román Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético encaminha saída de Ivan Román por empréstimo: veja detalhes

Jogadores Atlético contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Evolução e resultados: Atlético encara o Remo para manter boa fase como visitante

Scarpa treinamento Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Meia sofre nova lesão e volta a ser desfalque no Atlético

Remo x Atlético (Lance!)

Remo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Torcida do jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Vitória.

Oitavas da Copa do Brasil de 2026 registram queda de público em relação a 2025

Domínguez preparação contra o Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Desfalque de titular: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Remo

Diretoria e comissão técnica do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Diretor vê elenco do Atlético competitivo mas não descarta novas movimentações

Lyanco na Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Lyanco recupera alto nível e retoma protagonismo no Atlético: 'Cabeça e corpo bons'

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Tabela da Copa do Brasil: veja datas dos jogos das quartas