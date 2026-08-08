Torcedores reprovam Everson após gol do Remo no Atlético-MG
Com o empate, Remo não foge da zona de rebaixamento
Remo e Atlético-MG se enfrentaram neste sábado (8) pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu no Mangueirão, em Belém do Pará, e terminou em 2 a 2. A equipe mandante abriu o placar, mas sofreu uma virada rápida na primeira etapa. No entanto, buscou o segundo gol nos últimos 45 minutos.
O destaque negativo da partida ficou para Everson, goleiro do Atlético-MG, que foi duramente criticado por torcedores e internautas nas redes sociais, após uma atuação abaixo do esperado contra o Remo. O arqueiro errou a reposição no primeiro gol, e falhou também no segundo tento.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Torcedores reprovam desempenho de Everson
o goleiro everson que tanto pedem na seleção brasileira pic.twitter.com/e0YXOWay69— pereira (@crflpereira) August 8, 2026
Remo x Atlético-MG: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A primeira etapa no Mangueirão foi bastante movimentada. Empurrado pela torcida, o Remo começou melhor e abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida. Depois do gol, o Atlético reagiu, passou a ocupar mais o campo de ataque, teve volume ofensivo e criou chances para buscar o empate.
O Galo encontrou o caminho do gol ao acelerar as jogadas e ser mais objetivo no terço final. Em uma rápida movimentação pelo lado do campo, Preciado chegou à linha de fundo e cruzou para Reinier, que cabeceou firme para igualar o marcador. Menos de cinco minutos depois, o Atlético repetiu a estratégia, novamente com velocidade e movimentação. Maycon encontrou Minda em profundidade, e o atacante rolou para Bernard, que apareceu livre na área para completar a virada atleticana.
➡️ Veja gols em Remo x Atlético-MG: Taliari empata para o leão
Segundo Tempo
A segunda etapa manteve o ritmo intenso, e a partida continuou bastante movimentada. O Remo voltou do intervalo buscando o empate e conseguiu aumentar a pressão sobre o Atlético. No meio do segundo tempo, a equipe paraense encontrou o gol de empate com Tagliari.
Na reta final, as duas equipes ainda buscaram a vitória. O Atlético tentou retomar a liderança no placar, enquanto o Remo se manteve ofensivo em busca da virada. Apesar das oportunidades e do ritmo intenso até os minutos finais, nenhuma das equipes conseguiu marcar novamente, e a partida terminou empatada em 2 a 2.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Titular do Botafogo é criticado contra o Fluminense: 'Constrangedor'Há 4 minutos
Fora de Campo
Coritiba x Chapecoense: jogador cai em buraco ao comemorar gol anuladoHá 1 hora
Fora de Campo
Golaço de Alex Telles em Botafogo x Fluminense viraliza: 'Absurdo'Há 1 hora
Fora de Campo
Inter Miami x Monterrey tem homenagem ao pai de Messi; craque não jogaHá 1 hora
Fora de Campo
Veja gol em Botafogo x Fluminense: Ignacio iguala tudoHá 1 hora
Fora de Campo
Jornalista critica Arboleda após São Paulo x GrêmioHá 3 horas
Mais LANCE!