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Torcedores reprovam Everson após gol do Remo no Atlético-MG

Com o empate, Remo não foge da zona de rebaixamento

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
08/08/2026 20:50
Atualizado há 1 hora
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Everson movimenta web após desempenho abaixo do esperado (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Everson movimenta web após desempenho abaixo do esperado (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Remo e Atlético-MG se enfrentaram neste sábado (8) pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu no Mangueirão, em Belém do Pará, e terminou em 2 a 2. A equipe mandante abriu o placar, mas sofreu uma virada rápida na primeira etapa. No entanto, buscou o segundo gol nos últimos 45 minutos.

O destaque negativo da partida ficou para Everson, goleiro do Atlético-MG, que foi duramente criticado por torcedores e internautas nas redes sociais, após uma atuação abaixo do esperado contra o Remo. O arqueiro errou a reposição no primeiro gol, e falhou também no segundo tento.

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Torcedores reprovam desempenho de Everson

Remo x Atlético-MG: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa no Mangueirão foi bastante movimentada. Empurrado pela torcida, o Remo começou melhor e abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida. Depois do gol, o Atlético reagiu, passou a ocupar mais o campo de ataque, teve volume ofensivo e criou chances para buscar o empate.

O Galo encontrou o caminho do gol ao acelerar as jogadas e ser mais objetivo no terço final. Em uma rápida movimentação pelo lado do campo, Preciado chegou à linha de fundo e cruzou para Reinier, que cabeceou firme para igualar o marcador. Menos de cinco minutos depois, o Atlético repetiu a estratégia, novamente com velocidade e movimentação. Maycon encontrou Minda em profundidade, e o atacante rolou para Bernard, que apareceu livre na área para completar a virada atleticana.

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➡️ Veja gols em Remo x Atlético-MG: Taliari empata para o leão

Segundo Tempo

A segunda etapa manteve o ritmo intenso, e a partida continuou bastante movimentada. O Remo voltou do intervalo buscando o empate e conseguiu aumentar a pressão sobre o Atlético. No meio do segundo tempo, a equipe paraense encontrou o gol de empate com Tagliari.

Na reta final, as duas equipes ainda buscaram a vitória. O Atlético tentou retomar a liderança no placar, enquanto o Remo se manteve ofensivo em busca da virada. Apesar das oportunidades e do ritmo intenso até os minutos finais, nenhuma das equipes conseguiu marcar novamente, e a partida terminou empatada em 2 a 2.

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Remo e Atlético-MG ficam somente com o empate no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Remo e Atlético-MG ficam somente com o empate no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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