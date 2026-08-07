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Meia sofre nova lesão e volta a ser desfalque no Atlético

Jogador teve constatado edema na coxa direita e desfalca o Galo contra o Remo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
07/08/2026 16:00
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Scarpa treinamento Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Scarpa e Pascini em treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético ganhou mais um problema para a partida diante do Remo, neste sábado (8), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Gustavo Scarpa sofreu uma nova lesão e não viaja com a delegação para Belém.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético ganhou mais um problema para a partida diante do Remo, neste sábado (8), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Gustavo Scarpa sofreu uma nova lesão e não viaja com a delegação para Belém.

O jogador sentiu dores durante o treinamento da última quinta-feira (6), na Cidade do Galo. Após a realização de exames de imagem, foi constatado um edema no músculo adutor da coxa direita. Scarpa já iniciou tratamento na fisioterapia do clube, mas o Atlético não informou o prazo previsto para a recuperação.

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A lesão acontece pouco tempo depois de o meia retornar após outro problema. No fim de maio, Scarpa passou por uma artroscopia no joelho direito e permaneceu durante toda a pausa para a Copa do Mundo em recuperação.

O camisa 10 foi liberado pelo departamento médico no dia 17 de julho, há cerca de três semanas. Apesar de já estar à disposição da comissão técnica, ele ainda não havia voltado a entrar em campo desde a recuperação da cirurgia.

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Gustavo Scarpa transição (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Gustavo Scarpa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Scarpa pelo Atlético

Contratado em dezembro de 2023 junto ao Nottingham Forest por cerca de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões na época), Gustavo Scarpa alternou bons e maus momentos com a camisa alvinegra. Nesta temporada, ainda não conseguiu emplacar uma sequência de boas atuações.

Desde que chegou ao clube, o meia acumula 154 partidas, com 14 gols marcados e 28 assistências. Além disso, conquistou dois Campeonatos Mineiros, em 2024 e 2025.

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Em 2026, Scarpa disputou 23 jogos, a maior parte deles saindo do banco de reservas. No período, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências.

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