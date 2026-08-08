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Atlético encaminha saída de Ivan Román por empréstimo: veja detalhes

Jovem zagueiro vinha tendo poucos minutos com o técnico Eduardo Domínguez

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/08/2026 13:05
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Iván Román Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Iván Román Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético encaminhou o empréstimo do zagueiro Iván Román. O jogador irá atuar pelo Colo-Colo, do Chile, com vínculo válido até o fim de 2027.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético encaminhou o empréstimo do zagueiro Iván Román. O jogador irá atuar pelo Colo-Colo, do Chile, com vínculo válido até o fim de 2027.

O acordo prevê o empréstimo sem opção de compra ao fim do vínculo. A saída é vista como uma oportunidade para o jovem, de 20 anos, ganhar mais espaço e minutos em uma equipe de alto nível do futebol chileno. Além disso, Román retorna ao país natal e terá a possibilidade de seguir em evidência para continuar sendo convocado pela seleção chilena.

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A informação foi antecipada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.

Na última quinta-feira (6), o vice-presidente de Futebol do Atlético, Paulo Bracks, já havia antecipado que o clube negociava a saída de Román:

— Temos uma proposta pelo Ivan Román, uma negociação que está em andamento. Não estou dizendo que vai sair nem cravando que vai ficar. Não tem relação com a vaga de estrangeiro. É uma negociação que veio já há alguns dias, mas não é em razão desse limite, controlamos isso bem — disse Bracks.

Meses atrás, o Lance! já havia apurado com pessoas próximas a Román que a baixa utilização e a pouca minutagem do jogador vinham incomodando o atleta e seu estafe. O grupo que representa o zagueiro já via com bons olhos uma possível transferência para outro clube, cenário que agora está encaminhado.

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Iván Román pelo Atlético

Iván Román chegou ao Atlético em fevereiro de 2025 como uma promessa do futebol chileno. Na época, o zagueiro chileno tinha apenas 19 anos e foi contratado por cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,4 milhões na cotação da época), com o clube mineiro adquirindo 50% dos seus direitos econômicos.

Román assinou contrato com o Atlético até dezembro de 2029 mas não teve espaço no clube e recebeu poucas oportunidades. Ao todo, o jovem zagueiro soma 27 jogos com a camisa do Galo.

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Iván Román contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Iván Román contra o Vasco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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