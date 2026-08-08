Atlético encaminha saída de Ivan Román por empréstimo: veja detalhes
Jovem zagueiro vinha tendo poucos minutos com o técnico Eduardo Domínguez
O Atlético encaminhou o empréstimo do zagueiro Iván Román. O jogador irá atuar pelo Colo-Colo, do Chile, com vínculo válido até o fim de 2027.
O acordo prevê o empréstimo sem opção de compra ao fim do vínculo. A saída é vista como uma oportunidade para o jovem, de 20 anos, ganhar mais espaço e minutos em uma equipe de alto nível do futebol chileno. Além disso, Román retorna ao país natal e terá a possibilidade de seguir em evidência para continuar sendo convocado pela seleção chilena.
A informação foi antecipada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Lance!.
Na última quinta-feira (6), o vice-presidente de Futebol do Atlético, Paulo Bracks, já havia antecipado que o clube negociava a saída de Román:
— Temos uma proposta pelo Ivan Román, uma negociação que está em andamento. Não estou dizendo que vai sair nem cravando que vai ficar. Não tem relação com a vaga de estrangeiro. É uma negociação que veio já há alguns dias, mas não é em razão desse limite, controlamos isso bem — disse Bracks.
Meses atrás, o Lance! já havia apurado com pessoas próximas a Román que a baixa utilização e a pouca minutagem do jogador vinham incomodando o atleta e seu estafe. O grupo que representa o zagueiro já via com bons olhos uma possível transferência para outro clube, cenário que agora está encaminhado.
Iván Román pelo Atlético
Iván Román chegou ao Atlético em fevereiro de 2025 como uma promessa do futebol chileno. Na época, o zagueiro chileno tinha apenas 19 anos e foi contratado por cerca de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,4 milhões na cotação da época), com o clube mineiro adquirindo 50% dos seus direitos econômicos.
Román assinou contrato com o Atlético até dezembro de 2029 mas não teve espaço no clube e recebeu poucas oportunidades. Ao todo, o jovem zagueiro soma 27 jogos com a camisa do Galo.
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