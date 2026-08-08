Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dê suas notas: avalie as atuações em Remo x Atlético-MG

Avalie os jogadores de Leão e Galo na partida pelo Campeonato Brasileiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/08/2026 20:37
Favorite o Lance! no Google
Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
Remo e Atlético protagonizaram um duelo movimentado neste sábado (8), no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes ficaram no 2 a 2, em uma partida marcada por alternância no placar. Jajá e Gabriel Tagliari fizeram os gols do time paraense, enquanto Reinier e Bernard marcaram para o Galo. Vote e dê suas notas para os jogadores das duas equipes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Remo e Atlético protagonizaram um duelo movimentado neste sábado (8), no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes ficaram no 2 a 2, em uma partida marcada por alternância no placar. Jajá e Gabriel Tagliari fizeram os gols do time paraense, enquanto Reinier e Bernard marcaram para o Galo. Vote e dê suas notas para os jogadores das duas equipes.

Remo x Atlético-MG: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa no Mangueirão foi bastante movimentada. Empurrado pela torcida, o Remo começou melhor e conseguiu abrir o placar logo nos primeiros minutos da partida. Depois do gol, no entanto, o Atlético reagiu, passou a ocupar mais o campo de ataque, teve volume ofensivo e criou oportunidades para buscar o empate.

continua após a publicidade

O Galo encontrou o caminho do gol quando passou a acelerar mais as jogadas e conseguiu ser mais objetivo no terço final. Em uma rápida movimentação pelo lado do campo, Preciado chegou à linha de fundo e cruzou para Reinier, que cabeceou firme para deixar tudo igual. Menos de cinco minutos depois, o Atlético repetiu a estratégia, novamente com velocidade e movimentação. Maycon encontrou Minda em profundidade, e o atacante rolou para Bernard, que apareceu livre na área para completar a virada atleticana.

Segundo Tempo

A segunda etapa manteve o ritmo intenso, e a partida continuou bastante movimentada. O Remo voltou do intervalo buscando o empate e conseguiu aumentar a pressão sobre o Atlético. No meio do segundo tempo, a equipe paraense encontrou o gol de empate com Tagliari.

continua após a publicidade

Na reta final, as duas equipes ainda buscaram a vitória. O Atlético tentou voltar à frente no placar, enquanto o Remo se manteve ofensivo em busca da virada. Apesar das oportunidades e do ritmo intenso até os minutos finais, nenhuma das equipes conseguiu marcar novamente, e a partida terminou empatada em 2 a 2

Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Coritiba está vencendo a Chapecoense (Foto: Gabriel Thá/Coritiba)

Fora de Campo

Coritiba x Chapecoense: jogador cai em buraco ao comemorar gol anulado

Há 4 minutos
Ignácio deixa tudo igual no placar do Nilton Santos

Fora de Campo

Veja gol em Botafogo x Fluminense: Ignacio iguala tudo

Há 45 minutos
Bernard Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Bernard alerta sobre pontos perdidos pelo Atlético e cobra reação: 'Começar a conquistar'

Há 58 minutos
Jogadores do Coritiba comemoram gol contra a Chapecoense

Futebol Nacional

Veja o gol de Coritiba x Chapecoense: Tiago Coser abre o placar

Há 1 hora
Barba Domínguez em Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Domínguez vê Atlético superior e lamenta empate: 'Sabor amargo'

Há 1 hora
Everson movimenta web após desempenho abaixo do esperado (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fora de Campo

Torcedores reprovam Everson após gol do Remo no Atlético-MG

Há 1 hora
Mais LANCE!
Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Em jogo movimentado, Remo e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão

Criticado, Arboleda não desempenha bem contra o Grêmio no Brasileirão (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)

Jornalista critica Arboleda após São Paulo x Grêmio

Jadson na delegacia

Jadson, ex-Corinthians, é preso sob acusação de violência doméstica

Vestiário do Botafogo para o clássico com o Fluminense

Botafogo tem mudanças no ataque para enfrentar o Fluminense; veja escalação

Rafinha do São Paulo

Rafinha cobra arbitragem após derrota do São Paulo

Dorival Junior em coletiva

Dorival Júnior dispara sobre fase do São Paulo: 'Preocupação'

Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama

Após Sosa e Colidio, qual a prioridade do Vasco no mercado de transferências?

Gabriel Taliari busca empate para o Remo contra Atlético-MG (Foto: Reprodução/Clubedoremo)

Veja gols em Remo x Atlético-MG: Taliari empata para o leão

Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo não vence há mais de 100 dias no Brasileirão

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians tem desfalque de última hora para enfrentar o Bragantino

Marcos Antonio lamentando

Marcos Antônio faz forte desabafo após derrota do São Paulo

Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro

Camisa Atlético Belém (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG está escalado com novidades para enfrentar o Remo pelo Brasileirão