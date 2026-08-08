Dê suas notas: avalie as atuações em Remo x Atlético-MG Avalie os jogadores de Leão e Galo na partida pelo Campeonato Brasileiro

Remo e Atlético protagonizaram um duelo movimentado neste sábado (8), no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes ficaram no 2 a 2, em uma partida marcada por alternância no placar. Jajá e Gabriel Tagliari fizeram os gols do time paraense, enquanto Reinier e Bernard marcaram para o Galo. Vote e dê suas notas para os jogadores das duas equipes.

Remo e Atlético protagonizaram um duelo movimentado neste sábado (8), no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes ficaram no 2 a 2, em uma partida marcada por alternância no placar. Jajá e Gabriel Tagliari fizeram os gols do time paraense, enquanto Reinier e Bernard marcaram para o Galo. Vote e dê suas notas para os jogadores das duas equipes.

Remo x Atlético-MG: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa no Mangueirão foi bastante movimentada. Empurrado pela torcida, o Remo começou melhor e conseguiu abrir o placar logo nos primeiros minutos da partida. Depois do gol, no entanto, o Atlético reagiu, passou a ocupar mais o campo de ataque, teve volume ofensivo e criou oportunidades para buscar o empate.

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O Galo encontrou o caminho do gol quando passou a acelerar mais as jogadas e conseguiu ser mais objetivo no terço final. Em uma rápida movimentação pelo lado do campo, Preciado chegou à linha de fundo e cruzou para Reinier, que cabeceou firme para deixar tudo igual. Menos de cinco minutos depois, o Atlético repetiu a estratégia, novamente com velocidade e movimentação. Maycon encontrou Minda em profundidade, e o atacante rolou para Bernard, que apareceu livre na área para completar a virada atleticana.

Segundo Tempo

A segunda etapa manteve o ritmo intenso, e a partida continuou bastante movimentada. O Remo voltou do intervalo buscando o empate e conseguiu aumentar a pressão sobre o Atlético. No meio do segundo tempo, a equipe paraense encontrou o gol de empate com Tagliari.

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Na reta final, as duas equipes ainda buscaram a vitória. O Atlético tentou voltar à frente no placar, enquanto o Remo se manteve ofensivo em busca da virada. Apesar das oportunidades e do ritmo intenso até os minutos finais, nenhuma das equipes conseguiu marcar novamente, e a partida terminou empatada em 2 a 2

Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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