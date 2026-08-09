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Análise: Atlético segue deixando pontos importantes pelo caminho

Galo ficou no empate em 2 a 2 com o Remo e desperdiçou a chance de subir na tabela

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
09/08/2026 06:00
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Disputa em Remo x Atlético no Mangueirao (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Disputa em Remo x Atlético no Mangueirao (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético deixou dois pontos pelo caminho ao empatar em 2 a 2 com o Remo, em Belém. Mesmo tendo construído vantagem de virada no placar, o Galo não conseguiu administrar o resultado nem aproveitar as oportunidades que teve para definir a partida. Com o empate, a equipe deixou escapar uma boa oportunidade de se aproximar do grupo de cima da tabela. Em vez de sair do Mangueirão com três pontos e dar um passo importante na busca por uma vaga na Libertadores, o Atlético voltou para Belo Horizonte com apenas um ponto e segue no meio da tabela.
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O Atlético deixou dois pontos pelo caminho ao empatar em 2 a 2 com o Remo, em Belém. Mesmo tendo construído vantagem de virada no placar, o Galo não conseguiu administrar o resultado nem aproveitar as oportunidades que teve para definir a partida. Com o empate, a equipe deixou escapar uma boa oportunidade de se aproximar do grupo de cima da tabela. Em vez de sair do Mangueirão com três pontos e dar um passo importante na busca por uma vaga na Libertadores, o Atlético voltou para Belo Horizonte com apenas um ponto e segue no meio da tabela.

Mudanças na equipe titular do Atlético

Para a partida diante do Remo, o técnico Eduardo Domínguez optou por mexer na equipe titular e promoveu algumas mudanças em relação ao time que vinha atuando nas últimas partidas.

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A principal alteração aconteceu no sistema defensivo. O Atlético, que vinha jogando com uma linha de três zagueiros e dois alas, passou a utilizar uma formação mais tradicional, com dois zagueiros e dois laterais.

Ruan foi mantido entre os titulares e ganhou a companhia de Victor Hugo na zaga. Pela direita, Preciado fez a lateral por aquele lado, enquanto Kauã Pascini entrou no lugar de Renan Lodi, suspenso.

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No meio-campo, Domínguez escalou uma trinca formada por Alan Franco, Maycon e Cissé. Já no setor ofensivo, outras mudanças. Alan Minda entrou pelo lado direito, Bernard seguiu entre os titulares e a outra novidade foi Reinier, que apareceu centralizado no ataque, ocupando a vaga que vinha sendo de Cassierra.

Primeira etapa

O Atlético foi surpreendido logo no início da partida após um erro na saída de bola. Éverson tentou sair jogando, mas acabou dando um chutão que foi interceptado no meio-campo. A bola sobrou nos pés de Jajá, que finalizou firme e encontrou o goleiro atleticano desprevenido para abrir o placar.

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Após sofrer o gol, o Atlético se viu obrigado a buscar mais o ataque. A equipe mineira passou a ter mais posse de bola e controle do jogo, mas encontrava dificuldades para transformar esse domínio em oportunidades claras. O Galo tinha problemas principalmente para encontrar o último passe e concluir bem as jogadas.

Quando conseguia se movimentar com mais rapidez e aprofundar as ações, porém, o Atlético levava perigo. Foi justamente em uma dessas jogadas que a equipe chegou ao empate. Após uma rápida construção pelo lado, Preciado chegou à linha de fundo e cruzou para Reinier, que cabeceou firme para deixar tudo igual.

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Poucos minutos depois, o Atlético voltou a acelerar a partida e conseguiu a virada. Maycon encontrou Minda em profundidade pela linha de fundo, em uma jogada semelhante à do gol de empate. Desta vez, o atacante rolou a bola rasteira para Bernard, que apareceu livre na área e apenas empurrou para as redes.

O Atlético mostrou que conseguia ser mais eficiente quando era objetivo e acelerava as jogadas. Foi dessa maneira que encontrou os dois gols e conseguiu terminar o primeiro tempo em vantagem.

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Bernard Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético )
Bernard Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético )

Segundo tempo

Com a vantagem construída antes do intervalo, o Galo deixou de ter a mesma iniciativa e passou a priorizar a proteção do resultado. O Remo, naturalmente obrigado a se lançar ao ataque, assumiu o controle territorial e passou a permanecer mais tempo no campo ofensivo.

A posse de bola do time paraense, porém, não significou necessariamente domínio absoluto. Durante boa parte da etapa final, o Atlético conseguiu se organizar defensivamente, reduziu os espaços e dificultou a entrada do adversário na área. O problema esteve na outra parte da estratégia: quando recuperava a bola, o Galo não conseguia transformar os contra-ataques em chances suficientemente perigosas para definir a partida. A estratégia funcionou até os 29 minutos. Taliari recebeu dentro da área, apareceu livre diante de Éverson e, mesmo praticamente sem ângulo, encontrou espaço para finalizar e deixar tudo igual no Mangueirão.

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O gol expôs justamente o risco da postura adotada pelo Atlético. Ao abrir mão de parte da iniciativa e apostar quase exclusivamente em transições rápidas, o time ficou dependente de uma defesa eficiente durante toda a etapa final. Quando o Remo finalmente encontrou uma brecha, a vantagem construída no primeiro tempo desapareceu.

Mais uma vez, o Atlético teve a oportunidade de administrar um resultado positivo, mas não conseguiu transformar a vantagem em vitória. O Galo até conseguiu controlar o adversário em diversos momentos, mas faltou agressividade para aproveitar os espaços e matar o jogo quando teve a oportunidade.

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O empate deixa a sensação de uma vitória que escapou. São dois pontos que o Atlético tinha condições de conquistar e que podem ganhar peso importante na sequência do Campeonato Brasileiro.

Éverson em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Éverson em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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