Em jogo movimentado, Remo e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão Equipes buscaram a vitória mas a igualdade permaneceu no placar até o apito final

O Atlético venceu o Remo de virada por 2 a 1 neste sábado (8), no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jajá abriu o placar para o time paraense logo aos dois minutos, mas ainda no primeiro tempo Reinier e Bernard marcaram para o Galo e garantiram a virada.

Remo e Atlético ficaram no empate em 2 a 2 em um jogo movimentado neste sábado (8), no Mangueirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jajá e Gabriel Taliari marcaram para a equipe paraense, enquanto Reinier e Bernard balançaram as redes para o Galo.

Com o resultado, o Remo ganhou uma posição momentaneamente e ocupa o 17º lugar, com 22 pontos conquistados. Já o Atlético também subiu uma posição na tabela e chegou ao 9º lugar, com 29 pontos.

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Remo x Atlético-MG: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa no Mangueirão foi bastante movimentada. Empurrado pela torcida, o Remo começou melhor e conseguiu abrir o placar logo nos primeiros minutos da partida. Depois do gol, no entanto, o Atlético reagiu, passou a ocupar mais o campo de ataque, teve volume ofensivo e criou oportunidades para buscar o empate.

O Galo encontrou o caminho do gol quando passou a acelerar mais as jogadas e conseguiu ser mais objetivo no terço final. Em uma rápida movimentação pelo lado do campo, Preciado chegou à linha de fundo e cruzou para Reinier, que cabeceou firme para deixar tudo igual. Menos de cinco minutos depois, o Atlético repetiu a estratégia, novamente com velocidade e movimentação. Maycon encontrou Minda em profundidade, e o atacante rolou para Bernard, que apareceu livre na área para completar a virada atleticana.

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Bernard Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético )

Segundo Tempo

A segunda etapa manteve o ritmo intenso, e a partida continuou bastante movimentada. O Remo voltou do intervalo buscando o empate e conseguiu aumentar a pressão sobre o Atlético. No meio do segundo tempo, a equipe paraense encontrou o gol de empate com Tagliari.

Na reta final, as duas equipes ainda buscaram a vitória. O Atlético tentou voltar à frente no placar, enquanto o Remo se manteve ofensivo em busca da virada. Apesar das oportunidades e do ritmo intenso até os minutos finais, nenhuma das equipes conseguiu marcar novamente, e a partida terminou empatada em 2 a 2.

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Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Um dos lances cruciais da partida foi o gol de empate do Remo, marcado por Gabriel Tagliari. A equipe paraense conseguiu igualar o placar e evitar a derrota diante de sua torcida.

Deu aula 🏅

Alan Minda teve papel importante na atuação do Atlético. O atacante foi fundamental para dar mais ritmo ao Galo no primeiro tempo. O jogador participou diretamente do segundo gol, ao receber em profundidade pela linha de fundo e dar a assistência para Bernard marcar.

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Ficou abaixo 📉

Yago Pikachu teve uma atuação abaixo na partida. O jogador encontrou dificuldades na saída de bola, com erros de passe que prejudicaram a construção das jogadas do Remo. Além disso, também teve problemas para acompanhar e conter as investidas do ataque atleticano.

Remo 2 x 2 Atlético-MG

22ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 8 de Agosto às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Mangueirão, Belém do Pará

🥅 Gols: Jajá, Gabriel Taliari (REM) / Reinier (CAM), Bernard (CAM)

🟨 Cartões amarelos: Alan Franco (CAM)

🟥 Cartões vermelhos:

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Remo (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Mateus Alexandre, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Zé Welisson, Leonel Picco e Zé Ricardo (David Braga); Jajá, Yago Pikachu e Gabriel Tagliari

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson, Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Pascini; Cissé (Thiago Borbas), Alan Franco e Maycon (Igor Gomes); Bernard (Victor Hugo), Alan Minda (Cuello) e Reinier (Cassierra)

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