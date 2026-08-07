Desfalque de titular: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Remo Treinador não poderá contar com jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo

O Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Após eliminar o Juventude na Copa do Brasil, o Galo viaja até Belém, onde enfrenta o Remo neste sábado (8), às 18h30, no Mangueirão, pela 22ª rodada da competição. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez terá praticamente todo o elenco à disposição, mas não poderá contar com um dos titulares da equipe.

O Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Após eliminar o Juventude na Copa do Brasil, o Galo viaja até Belém, onde enfrenta o Remo neste sábado (8), às 18h30, no Mangueirão, pela 22ª rodada da competição. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez terá praticamente todo o elenco à disposição, mas não poderá contar com um dos titulares da equipe.

Contra o Remo, o lateral-esquerdo Renan Lodi será desfalque. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o Palmeiras, e cumprirá suspensão automática diante da equipe paraense. Para a vaga, a tendência é que o jovem Kauã Pascini, revelado pelas categorias de base do clube e reserva imediato da posição, seja o escolhido para iniciar a partida.

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Além de Lodi, o zagueiro Índio e o reforço Léo Duarte seguem em recuperação no departamento médico. Já o volante Patrick, que não atua há mais de um ano pelo Atlético em razão de uma grave lesão no joelho, já realiza trabalhos no campo, mas ainda não foi liberado para voltar aos jogos.

A tendência é que Eduardo Domínguez mantenha a base da equipe que venceu o Juventude pela Copa do Brasil, promovendo apenas a entrada de Kauã Pascini no lugar de Renan Lodi.

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Dessa forma, a provável escalação do Atlético é: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Kauã Pascini; Alan Franco, Cissé e Victor Hugo; Cuello, Cassierra e Bernard.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Remo

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert

Zagueiros: Ruan, Vitor Hugo, Lyanco, Iván Román e Vitão

Laterais: Preciado, Natanael e Kauã Pascini

Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Alexsander, Bernard, Victor Hugo, Tomás Pérez, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Reinier

Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, Thiago Borbas e Cauã Soares

Fora: Renan Lodi, Léo Duarte, Patrick, Índio

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Jogadores em corrida na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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