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Bernardinho divulga lista da VNL com mudanças após etapa no Brasil

Seleção Brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (24) contra a Ucrânia

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 20:31
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Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)
Bernardinho comanda a Seleção Masculina de Vôlei pelo sexto ciclo olímpico (Foto: Volleyball World)

Após uma primeira semana perfeita em Brasília, a Seleção Brasileira Masculina inicia um novo desafio na Liga das Nações de Vôlei. Em busca de manter a invencibilidade na competição, o técnico Bernardinho definiu os 15 jogadores relacionados para a etapa de Ljubljana, na Eslovênia. O Brasil volta à quadra, a partir de quarta-feira (24), para enfrentar Ucrânia, Itália, Eslovênia e Canadá.

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    Assim como nos primeiros quatro jogos, o Brasil não contará com o ponteiro Lukas Bergmann, que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado. O atleta permanece em Saquarema, no Rio de Janeiro, para dar sequência ao tratamento.

    Em relação à lista utilizada na primeira semana da competição, Bernardinho promoveu três mudanças. O levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon não viajaram para a etapa de Ljubljana e ficaram fora da relação divulgada pelo treinador para os próximos compromissos da Seleção.

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    Veja a lista de relacionados da Seleção

    Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
    Opostos: Darlan e Bryan
    Ponteiros: Adriano, Douglas Souza, Arthur Bento, Lucarelli e Honorato
    Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta e Barreto
    Líberos: Maique e Douglas Pureza

    De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.

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    Jogos da segunda semana da VNL

    O Brasil faz a primeira partida contra a Ucrânia, às 11h30 (de Brasília). Após a estreia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação detalhada:

    • Brasil x Ucrânia - quarta-feira (24), às 11h30
    • Brasil x Ítalia - sexta-feira (26), às 15h
    • Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
    • Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

    *Horários de Brasília

    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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