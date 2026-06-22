Bernardinho divulga lista da VNL com mudanças após etapa no Brasil Seleção Brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (24) contra a Ucrânia

Após uma primeira semana perfeita em Brasília, a Seleção Brasileira Masculina inicia um novo desafio na Liga das Nações de Vôlei. Em busca de manter a invencibilidade na competição, o técnico Bernardinho definiu os 15 jogadores relacionados para a etapa de Ljubljana, na Eslovênia. O Brasil volta à quadra, a partir de quarta-feira (24), para enfrentar Ucrânia, Itália, Eslovênia e Canadá.

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Assim como nos primeiros quatro jogos, o Brasil não contará com o ponteiro Lukas Bergmann, que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado. O atleta permanece em Saquarema, no Rio de Janeiro, para dar sequência ao tratamento.

Em relação à lista utilizada na primeira semana da competição, Bernardinho promoveu três mudanças. O levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon não viajaram para a etapa de Ljubljana e ficaram fora da relação divulgada pelo treinador para os próximos compromissos da Seleção.

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Veja a lista de relacionados da Seleção

Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília

Opostos: Darlan e Bryan

Ponteiros: Adriano, Douglas Souza, Arthur Bento, Lucarelli e Honorato

Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta e Barreto

Líberos: Maique e Douglas Pureza

De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.

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Jogos da segunda semana da VNL

O Brasil faz a primeira partida contra a Ucrânia, às 11h30 (de Brasília). Após a estreia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação detalhada:

Brasil x Ucrânia - quarta-feira (24), às 11h30

Brasil x Ítalia - sexta-feira (26), às 15h

Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30

Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

*Horários de Brasília

Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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