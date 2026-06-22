Bernardinho divulga lista da VNL com mudanças após etapa no Brasil
Seleção Brasileira volta à quadra nesta quarta-feira (24) contra a Ucrânia
Após uma primeira semana perfeita em Brasília, a Seleção Brasileira Masculina inicia um novo desafio na Liga das Nações de Vôlei. Em busca de manter a invencibilidade na competição, o técnico Bernardinho definiu os 15 jogadores relacionados para a etapa de Ljubljana, na Eslovênia. O Brasil volta à quadra, a partir de quarta-feira (24), para enfrentar Ucrânia, Itália, Eslovênia e Canadá.
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Assim como nos primeiros quatro jogos, o Brasil não contará com o ponteiro Lukas Bergmann, que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado. O atleta permanece em Saquarema, no Rio de Janeiro, para dar sequência ao tratamento.
Em relação à lista utilizada na primeira semana da competição, Bernardinho promoveu três mudanças. O levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon não viajaram para a etapa de Ljubljana e ficaram fora da relação divulgada pelo treinador para os próximos compromissos da Seleção.
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Veja a lista de relacionados da Seleção
Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
Opostos: Darlan e Bryan
Ponteiros: Adriano, Douglas Souza, Arthur Bento, Lucarelli e Honorato
Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta e Barreto
Líberos: Maique e Douglas Pureza
De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.
Jogos da segunda semana da VNL
O Brasil faz a primeira partida contra a Ucrânia, às 11h30 (de Brasília). Após a estreia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação detalhada:
- Brasil x Ucrânia - quarta-feira (24), às 11h30
- Brasil x Ítalia - sexta-feira (26), às 15h
- Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
- Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30
*Horários de Brasília
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