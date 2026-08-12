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Zé Roberto é anunciado como novo técnico de Los Angeles na LOVB

Técnico da Seleção Brasileira assumirá franquia californiana na LOVB após o Campeonato Sul-Americano, no Rio de Janeiro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 10:59
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O técnico José Roberto Guimarães optou pelo time reserva para enfrentar a Tailândia
O técnico José Roberto Guimarães optou pelo time reserva para enfrentar a Tailândia (Foto: Volleyball World)

O técnico José Roberto Guimarães, o Zé Roberto, foi anunciado nesta quarta-feira (12) como novo comandante do Los Angeles, equipe que disputará a próxima temporada da LOVB, liga profissional de vôlei dos Estados Unidos. Tricampeão olímpico, o treinador conciliará o novo desafio com o trabalho à frente da Seleção Brasileira feminina no ciclo para os Jogos de Los Angeles 2028.

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Em publicação nas redes sociais, a franquia exaltou o currículo do brasileiro e destacou a trajetória construída desde 2003 à frente da Seleção Brasileira.

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— O homem que construiu uma dinastia no Brasil desde 2003 agora está construindo o Los Angeles. Boas-vindas ao treinador com três medalhas de ouro olímpicas, nove medalhas de ouro em Grand Prix Mundiais, duas Copas do Mundo, um Campeonato Mundial de Clubes (e muito mais) — publicou o Los Angeles.

Na sequência, a equipe reforçou os principais feitos da carreira de Zé Roberto, que é o único treinador da história do vôlei a conquistar medalhas de ouro olímpicas no comando das seleções masculina e feminina.

— Temos o orgulho de anunciar José 'Zé' Roberto como nosso novo treinador principal. Zé é o único treinador de vôlei na história a conquistar o ouro olímpico com as seleções masculina e feminina. Ele é tricampeão olímpico, membro do Hall da Fama Internacional do Vôlei, arquiteto da dinastia do vôlei feminino brasileiro e muito mais.

Reencontro com Paulo Coco

A mudança para os Estados Unidos também proporcionará um reencontro profissional entre Zé Roberto e Paulo Coco. Atual integrante da comissão técnica do treinador na Seleção Brasileira, Coco comandou o Atlanta nas duas primeiras temporadas da LOVB e, na próxima temporada, estará à frente do novo projeto da liga em Miami.

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Antes dos EUA, Zé Roberto tem compromisso com a Seleção

Antes de iniciar o trabalho em Los Angeles, Zé Roberto ainda terá um compromisso com a Seleção Brasileira. No início de setembro, o Brasil disputará o Campeonato Sul-Americano, no Rio de Janeiro.

A competição terá peso na corrida pela classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Após o torneio continental, o treinador deverá seguir para os Estados Unidos para iniciar a preparação da equipe da LOVB.

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José Roberto Guimarães leva as duas mãos à boca para falar com as jogadoras do Brasil durante jogo contra o Japão pela VNL 2026
Zé Roberto fala com as jogadoras do Brasil durante o jogo contra o Japão pelas quartas da VNL (Foto: Volleyball World)

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