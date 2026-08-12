Minas x Praia fazem clássico no Campeonato Mineiro em outubro Duelo entre Gerdau Minas e Dentil Praia Clube é um dos destaques da competição, que terá quatro equipes na disputa pelo título estadual

O Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino 2026 terá o clássico entre Gerdau Minas e Dentil Praia Clube como um dos principais atrativos da competição. O torneio está previsto para acontecer entre os dias 6 e 10 de outubro e contará com quatro equipes na disputa. Além de Minas e Praia, Batavo Mackenzie e Brasília completam a lista de participantes. A equipe do Distrito Federal é a única representante de fora de Minas Gerais.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como será o Campeonato Mineiro

As quatro equipes se enfrentarão em turno único na primeira fase. Cada time fará três partidas, uma contra cada adversário. A tabela com datas e horários dos confrontos ainda será divulgada pela Federação Mineira de Vôlei.

continua após a publicidade

O clássico entre Gerdau Minas e Dentil Praia Clube está entre os duelos previstos para a fase classificatória. Ao fim da primeira fase, todos os quatro times estarão classificados para as semifinais. Assim, os resultados dos confrontos servirão para definir a posição das equipes e os cruzamentos da etapa decisiva. As semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a final serão realizadas em jogo único. A expectativa é de que os duelos decisivos aconteçam no Mineirinho, em Belo Horizonte.

Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga 2025/26 (Foto: Bruno Cunha)

➡️ Sesc Flamengo, Praia Clube e Fluminense disputarão torneio antes da Superliga

➡️ Superliga distribuirá maior premiação da história em 2026/27

Minas busca manter hegemonia

O Gerdau Minas chega ao estadual como atual bicampeão. A equipe conquistou as edições de 2024 e 2025, ambas em finais contra o Praia Clube. Nos últimos seis campeonatos disputados, o Minas levantou o troféu em quatro oportunidades. O clube também aparece entre os maiores vencedores da história da competição. Já o Praia Clube tenta recuperar o título estadual e ampliar sua coleção de conquistas. O time de Uberlândia soma nove troféus do Campeonato Mineiro feminino.

continua após a publicidade

Critérios de classificação

A pontuação seguirá o sistema tradicional do vôlei. Vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 garantem três pontos. Quando o jogo termina em 3 a 2, o vencedor fica com dois pontos e o perdedor soma um. Em caso de empate na classificação, o primeiro critério é o número de vitórias. Na sequência, são considerados os pontos, o saldo médio de sets e o saldo médio de pontos.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.