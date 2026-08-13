Um mês após cirurgia, Julia Kudiess detalha recuperação
Central da Seleção comparou o processo com o da mesma lesão que sofreu há dois anos, mas no joelho oposto
Julia Kudiess segue firme e forte no processo de recuperação da ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Nesta quarta-feira (12), como marca de um mês da realização da cirurgia, a central do Novara (Itália) compartilhou um vídeo nas redes sociais detalhando o processo de recuperação até aqui.
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Na Liga das Nações 2024, Julia passou pela mesma lesão, mas no joelho direito. A central afirma que a primeira foi "muito mais desafiadora" do que a atual e, agora, ela está mais tranquila por saber o que vem pela frente até voltar às quadras. Kudiess revelou que realizou a pulsão na cirurgia, ou seja, retirou o sangue acumulado no joelho, e isso instantaneamente a aliviou.
A jogadora, recordista de pontos de bloqueio na VNL, passa o início do processo de recuperação em Brasília (DF), sua cidade natal, após cirurgia realizada em Belo Horizonte (MG). Contratada pelo Novara (Itália) nesta temporada, Kudiess compartilha detalhes da recuperação com o clube e conta com o apoio da equipe.
— Eu estou muito feliz (em estar em Brasília) porque é a minha cidade. Faz anos que eu não consigo passar mais que três dias aqui, então está sendo muito prazeroso estar perto da minha família e das pessoas que eu amo (...). No início, eu estava muito nervosa com isso, porque o meu time é na Itália, tem a Seleção Brasileira e eu estou em Brasília, mas a gente conseguiu montar uma equipe maravilhosa, uma estrutura em que eles trocam figurinhas todos os dias. Eu criei um grupo, coloquei todo mundo ali que está acompanhando a minha lesão, e eles estão trocando muitas figurinhas. A gente manda foto, vídeo e cada um agrega um pouquinho. Então tem sido muito legal e muito tranquilo para mim, porque eu sei também que, nessa transição, quando eu for para a Itália, eles vão estar sabendo do que eu estava fazendo e que a gente vai continuar também o trabalho que está sendo feito aqui.
Julia Kudiess desfalcou a Seleção Brasileira no último jogo da fase classificatória da VNL e nos confrontos eliminatórios da competição. O time de José Roberto Guimarães conquistou a medalha de prata e, agora, ainda sem a central, direciona as atenções para o Campeonato Sul-Americano, que acontece em setembro e garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 ao campeão.
Como foi a lesão de Julia Kudiess?
No dia 12 de julho, durante partida contra os Estados Unidos na semana 3 da VNL, em Osaka (Japão), Julia Kudiess caiu após uma ação próxima à rede e imediatamente demonstrou sentir fortes dores no joelho esquerdo.
A jogadora recebeu atendimento médico ainda em quadra e deixou o ginásio amparada, sem conseguir apoiar a perna no chão. Antes de sair da partida, Kudiess havia marcado seis pontos e mantinha a liderança do ranking de bloqueios da competição, com 42 pontos no fundamento.
Após o confronto, foi confirmado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em nota, que a central sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, com necessidade de procedimento cirúrgico. Em lesões como essa, o tempo de recuperação é entre oito e dez meses.
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