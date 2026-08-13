Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Um mês após cirurgia, Julia Kudiess detalha recuperação

Central da Seleção comparou o processo com o da mesma lesão que sofreu há dois anos, mas no joelho oposto

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 17:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Julia Kudiess sorri para a câmera, sentada e usando um casaco
Julia Kudiess se recupera de lesão no joelho esquerdo (Foto: Reprodução/Instagram)

Julia Kudiess segue firme e forte no processo de recuperação da ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Nesta quarta-feira (12), como marca de um mês da realização da cirurgia, a central do Novara (Itália) compartilhou um vídeo nas redes sociais detalhando o processo de recuperação até aqui.

➡️ Zé Roberto é anunciado como novo técnico de Los Angeles na LOVB

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na Liga das Nações 2024, Julia passou pela mesma lesão, mas no joelho direito. A central afirma que a primeira foi "muito mais desafiadora" do que a atual e, agora, ela está mais tranquila por saber o que vem pela frente até voltar às quadras. Kudiess revelou que realizou a pulsão na cirurgia, ou seja, retirou o sangue acumulado no joelho, e isso instantaneamente a aliviou.

continua após a publicidade

A jogadora, recordista de pontos de bloqueio na VNL, passa o início do processo de recuperação em Brasília (DF), sua cidade natal, após cirurgia realizada em Belo Horizonte (MG). Contratada pelo Novara (Itália) nesta temporada, Kudiess compartilha detalhes da recuperação com o clube e conta com o apoio da equipe.

— Eu estou muito feliz (em estar em Brasília) porque é a minha cidade. Faz anos que eu não consigo passar mais que três dias aqui, então está sendo muito prazeroso estar perto da minha família e das pessoas que eu amo (...). No início, eu estava muito nervosa com isso, porque o meu time é na Itália, tem a Seleção Brasileira e eu estou em Brasília, mas a gente conseguiu montar uma equipe maravilhosa, uma estrutura em que eles trocam figurinhas todos os dias. Eu criei um grupo, coloquei todo mundo ali que está acompanhando a minha lesão, e eles estão trocando muitas figurinhas. A gente manda foto, vídeo e cada um agrega um pouquinho. Então tem sido muito legal e muito tranquilo para mim, porque eu sei também que, nessa transição, quando eu for para a Itália, eles vão estar sabendo do que eu estava fazendo e que a gente vai continuar também o trabalho que está sendo feito aqui.

continua após a publicidade

Julia Kudiess desfalcou a Seleção Brasileira no último jogo da fase classificatória da VNL e nos confrontos eliminatórios da competição. O time de José Roberto Guimarães conquistou a medalha de prata e, agora, ainda sem a central, direciona as atenções para o Campeonato Sul-Americano, que acontece em setembro e garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 ao campeão.

Julia Kudiess marcou 20 pontos na estreia do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)
Julia Kudiess marcou 20 pontos na estreia do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

Como foi a lesão de Julia Kudiess?

No dia 12 de julho, durante partida contra os Estados Unidos na semana 3 da VNL, em Osaka (Japão), Julia Kudiess caiu após uma ação próxima à rede e imediatamente demonstrou sentir fortes dores no joelho esquerdo.

continua após a publicidade

A jogadora recebeu atendimento médico ainda em quadra e deixou o ginásio amparada, sem conseguir apoiar a perna no chão. Antes de sair da partida, Kudiess havia marcado seis pontos e mantinha a liderança do ranking de bloqueios da competição, com 42 pontos no fundamento.

Após o confronto, foi confirmado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em nota, que a central sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, com necessidade de procedimento cirúrgico. Em lesões como essa, o tempo de recuperação é entre oito e dez meses.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
minas-tenis-clube-volei-feminino-sulamericano-2

Vôlei

Minas x Praia fazem clássico no Campeonato Mineiro em outubro

Há 1 dia
O técnico José Roberto Guimarães optou pelo time reserva para enfrentar a Tailândia

Vôlei

Zé Roberto é anunciado como novo técnico de Los Angeles na LOVB

Há 1 dia
A ex-central Márcia Fu conquistou uma nova geração de fãs após participar de reality show

Vôlei

Das quadras à TV, Márcia Fu segue entregando entretenimento

Há 1 dia
De costas, Key Alves posa para foto segurando bola com a mão esquerda, em media day do Osasco

Vôlei

Sem Marcelle, Key Alves jogará pelo Osasco no Campeonato Paulista

Há 1 dia
Colagem de fotos de Macris, do Praia Clube (esquerda); Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo (centro); e Pri Heldes, do Fluminense (direita)

Vôlei

Sesc Flamengo, Praia Clube e Fluminense disputarão torneio antes da Superliga

Há 1 dia
Duas jogadoras do Brasil disputam a bola no meio da rede contra uma atleta da Argentina em jogo do Campeonato Mundial de vôlei feminino sub-17

Vôlei

Eliminado no Mundial sub-17 de vôlei, Brasil tem pior campanha da história na base

Há 2 dias
Mais LANCE!
Jogadora da Espanha ataca contra o bloqueio de Vic Martini, ponteira da Seleção Brasileira feminina de vôlei sub-17, em jogo válido pelo Campeonato Mundial da categoria

Brasil leva virada no tie-break, sofre quarta derrota e cai no Mundial sub-17 de vôlei

Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei se reúnem no centro da quadra durante o jogo contra a Argentina, pela final da Copa Sul-Americana

Vice na Copa Sul-Americana liga alerta para futuro do Brasil no vôlei masculino

Atletas brasileiros durante a cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016

Rio 2016: Olimpíada sediada pelo Brasil completa dez anos

Seleção masculina de vôlei comemora ponto durante a Copa Sul-Americana

Brasil e Argentina disputam título da Copa Sul-Americana de vôlei

A ativista Malala Yousafzai segura uma bola de vôlei de praia no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Malala Yousafzai se arrisca no vôlei de praia

Ponteira da Seleção Brasileira feminina de vôlei sub-17, Meilani Akana ataca contra bloqueio de jogadoras do Japão em amistoso

Brasil sofre nova virada e emenda segunda derrota no Mundial sub-17 de vôlei

Osasco comemora ponto na Superliga feminina de vôlei 2025/26

Osasco busca o 19º título do Campeonato Paulista de vôlei; veja tabela

Minas apresentou o técnico Leandro Vissotto (centro) e a oposta Jheovana (última à direita) Foto- Divulgação; MTC Vôlei

Minas apresenta novo técnico e confirma três reforços para a temporada

Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira

Gabi Guimarães é apontada como melhor ponteira do mundo por rivais durante a VNL

Elenco do Praia Clube comemora ponto na final da Superliga (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Praia Clube e Osasco disputam primeiro título do vôlei nacional em outubro

Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

Times de Bernardinho e Zé se enfrentam na abertura da Superliga

Abraçada com a psicóloga do Praia Clube, Adenízia ri e ergue o troféu da Superliga Feminina 2025/26; ao fundo, jogadoras festejam o título sob chuva de confetes

Superliga distribuirá maior premiação da história em 2026/27

Duda Lisboa em ação na etapa de Saquarema do Circuito Mundial (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

Duda Lisboa aconselha seguidores: 'invistam em saúde mental'