Um mês após cirurgia, Julia Kudiess detalha recuperação Central da Seleção comparou o processo com o da mesma lesão que sofreu há dois anos, mas no joelho oposto

Julia Kudiess segue firme e forte no processo de recuperação da ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Nesta quarta-feira (12), como marca de um mês da realização da cirurgia, a central do Novara (Itália) compartilhou um vídeo nas redes sociais detalhando o processo de recuperação até aqui.

➡️ Zé Roberto é anunciado como novo técnico de Los Angeles na LOVB

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na Liga das Nações 2024, Julia passou pela mesma lesão, mas no joelho direito. A central afirma que a primeira foi "muito mais desafiadora" do que a atual e, agora, ela está mais tranquila por saber o que vem pela frente até voltar às quadras. Kudiess revelou que realizou a pulsão na cirurgia, ou seja, retirou o sangue acumulado no joelho, e isso instantaneamente a aliviou.

continua após a publicidade

A jogadora, recordista de pontos de bloqueio na VNL, passa o início do processo de recuperação em Brasília (DF), sua cidade natal, após cirurgia realizada em Belo Horizonte (MG). Contratada pelo Novara (Itália) nesta temporada, Kudiess compartilha detalhes da recuperação com o clube e conta com o apoio da equipe.

— Eu estou muito feliz (em estar em Brasília) porque é a minha cidade. Faz anos que eu não consigo passar mais que três dias aqui, então está sendo muito prazeroso estar perto da minha família e das pessoas que eu amo (...). No início, eu estava muito nervosa com isso, porque o meu time é na Itália, tem a Seleção Brasileira e eu estou em Brasília, mas a gente conseguiu montar uma equipe maravilhosa, uma estrutura em que eles trocam figurinhas todos os dias. Eu criei um grupo, coloquei todo mundo ali que está acompanhando a minha lesão, e eles estão trocando muitas figurinhas. A gente manda foto, vídeo e cada um agrega um pouquinho. Então tem sido muito legal e muito tranquilo para mim, porque eu sei também que, nessa transição, quando eu for para a Itália, eles vão estar sabendo do que eu estava fazendo e que a gente vai continuar também o trabalho que está sendo feito aqui.

continua após a publicidade

Julia Kudiess desfalcou a Seleção Brasileira no último jogo da fase classificatória da VNL e nos confrontos eliminatórios da competição. O time de José Roberto Guimarães conquistou a medalha de prata e, agora, ainda sem a central, direciona as atenções para o Campeonato Sul-Americano, que acontece em setembro e garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 ao campeão.

Julia Kudiess marcou 20 pontos na estreia do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

Como foi a lesão de Julia Kudiess?

No dia 12 de julho, durante partida contra os Estados Unidos na semana 3 da VNL, em Osaka (Japão), Julia Kudiess caiu após uma ação próxima à rede e imediatamente demonstrou sentir fortes dores no joelho esquerdo.

continua após a publicidade

A jogadora recebeu atendimento médico ainda em quadra e deixou o ginásio amparada, sem conseguir apoiar a perna no chão. Antes de sair da partida, Kudiess havia marcado seis pontos e mantinha a liderança do ranking de bloqueios da competição, com 42 pontos no fundamento.

Após o confronto, foi confirmado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em nota, que a central sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, com necessidade de procedimento cirúrgico. Em lesões como essa, o tempo de recuperação é entre oito e dez meses.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.