Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Das quadras à TV, Márcia Fu segue entregando entretenimento

Lenda do vôlei renova sucesso entre os fãs por irreverência em reality show e nas redes

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
12/08/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
A ex-central Márcia Fu conquistou uma nova geração de fãs após participar de reality show
A ex-central Márcia Fu conquistou uma nova geração de fãs após participar de reality show (Foto: Reprodução/ Instagram)

Se você perguntar a uma criança ou adolescente quem é Márcia Fu, é possível que a resposta venha de alguma referência aos memes que dominam as redes sociais. Mas, para os apaixonados por vôlei, a potência dessa mulher nunca foi novidade. Trinta anos após a histórica medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, a ex-central conquista uma nova geração de fãs, que a alçaram ao posto de "Queen". Afinal, não é de hoje que Márcia é rainha do entretenimento.

➡️Atlanta 30 anos: a briga com Cuba e o bronze do vôlei. 'Xingavam a gente de p*tana'

➡️Atlanta 30: Mireya relembra provocações às brasileiras: 'Não é exemplo'

Em conversa exclusiva com o Lance!, a lenda do vôlei falou sobre a nova fase da carreira e da vida pessoal, e deixou claro que a entrega apaixonada que mostra nas telas da TV ou do celular é a mesma que a consagrou nas quadras.

continua após a publicidade

— Eu tô na rua, as crianças todas cantando "Caso do Acaso" comigo, me chamando de "Queen", falando: "Nossa, a tia que escutava atrás da porta!". É uma coisa surreal, uma felicidade que eu não sei te explicar - conta a ex-jogadora, cercada por seus gatinhos e esbanjando bom humor.

Márcia Fu citou a música "Escrito nas Estrelas", de Tetê Espíndola, em referência a um de seus momentos mais viralizados durante a participação no reality show "A Fazenda", da Record, em 2023. Os vídeos da mineira cantando o sucesso de 1985 rodaram a internet e fizeram com que a música original e suas regravações, como a versão da cantora Lauana Prado, ganhassem o topo das plataformas de streaming.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Márcia Fu é entretenimento puro

Muito antes de ser o centro das atenções em um reality show, Márcia Fu já viveu um embate histórico: a rivalidade entre Brasil e Cuba no vôlei feminino. Naquela época, não existia rede social para viralizar os confrontos, mas o espetáculo estava garantido. Ela deixava a alma em quadra e não levava desaforo para o vestiário.

Não é à toa que ela foi protagonista de uma das confusões mais lembradas no esporte. A semifinal dos Jogos Olímpicos de Atlanta terminou com vitória das cubanas e discussão em quadra, que virou briga no vestiário. As imagens de Márcia Fu afrontando as rivais e defendendo as companheiras de Seleção Brasileira são lembradas até hoje.

continua após a publicidade

— Vamos combinar que a gente tinha que jogar com elas de capacete, né? Quando vinha a pancada, sai de baixo. Elas chamavam a gente de um monte de coisa. Tinha dia que a gente aguentava, mas tinha dia que a gente não tava com paciência. A gente tinha que partir para cima delas, essa é a verdade - relembrou.

A rixa com as jogadoras cubanas ficou para trás, mas a garra e intensidade, não. Fora do esporte, o espírito estratégico e competitivo de Márcia Fu se reinventou ao viver os 110 dias de confinamento no reality show.

continua após a publicidade

— Lá dentro as tretas, as dinâmicas… é tudo real. Eu joguei tudo. Eu não posso falar "ah, eu me arrependi disso", não posso. Porque eu joguei tudo e essa foi a verdade. Fui brincalhona, fui divertida, mas eu também menti, escutei atrás da porta… Eu queria ganhar! - admite, sem filtros.

Márcia Fu discute com jogadoras cubanas na semifinal das Olimpíadas de Atlanta 1996
Márcia Fu discute com jogadoras cubanas na semifinal das Olimpíadas de Atlanta 1996 (Crédito: Ormuzd Alves/Folhapress)

De braços abertos para o humor

Depois do sucesso no reality, Márcia Fu ganhou um quadro fixo na emissora, e celebra a oportunidade de explorar uma faceta que nem ela mesma sabia que tinha: o humor. Prestes a completar 60 anos, ela vive o ápice de uma reinvenção de carreira.

continua após a publicidade

— Eu me descobri no humor, é uma coisa muito engraçada. Eu braba desse jeito, do jeito que eu sempre fui, e hoje eu faço as pessoas rirem. Fico feliz de ter me reinventado, de estar numa fase que eu tenho meu filho, que eu posso trabalhar. Eu acho que hoje todo mundo me chama de Queen porque tudo o que eu faço, eu faço com dedicação, com vontade. Eu quero fazer o melhor para quem está assistindo - finalizou.

Seja cravando uma bola no peito das adversárias para garantir uma medalha olímpica ou soltando um bordão que vai quebrar a internet no dia seguinte, a verdade é uma só: Márcia Fu sempre foi uma estrela.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
De costas, Key Alves posa para foto segurando bola com a mão esquerda, em media day do Osasco

Vôlei

Sem Marcelle, Key Alves jogará pelo Osasco no Campeonato Paulista

Há 12 horas
Colagem de fotos de Macris, do Praia Clube (esquerda); Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo (centro); e Pri Heldes, do Fluminense (direita)

Vôlei

Sesc Flamengo, Praia Clube e Fluminense disputarão torneio antes da Superliga

Há 13 horas
Duas jogadoras do Brasil disputam a bola no meio da rede contra uma atleta da Argentina em jogo do Campeonato Mundial de vôlei feminino sub-17

Vôlei

Eliminado no Mundial sub-17 de vôlei, Brasil tem pior campanha da história na base

Há 15 horas
Jogadora da Espanha ataca contra o bloqueio de Vic Martini, ponteira da Seleção Brasileira feminina de vôlei sub-17, em jogo válido pelo Campeonato Mundial da categoria

Vôlei

Brasil leva virada no tie-break, sofre quarta derrota e cai no Mundial sub-17 de vôlei

Há 1 dia
Jogadores da Seleção Brasileira masculina de vôlei se reúnem no centro da quadra durante o jogo contra a Argentina, pela final da Copa Sul-Americana

Vôlei

Vice na Copa Sul-Americana liga alerta para futuro do Brasil no vôlei masculino

Há 1 dia
Atletas brasileiros durante a cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016

Rio 2016: 10 Anos

Rio 2016: Olimpíada sediada pelo Brasil completa dez anos

Há 1 dia
Mais LANCE!
Seleção masculina de vôlei comemora ponto durante a Copa Sul-Americana

Brasil e Argentina disputam título da Copa Sul-Americana de vôlei

A ativista Malala Yousafzai segura uma bola de vôlei de praia no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, Malala Yousafzai se arrisca no vôlei de praia

Ponteira da Seleção Brasileira feminina de vôlei sub-17, Meilani Akana ataca contra bloqueio de jogadoras do Japão em amistoso

Brasil sofre nova virada e emenda segunda derrota no Mundial sub-17 de vôlei

Osasco comemora ponto na Superliga feminina de vôlei 2025/26

Osasco busca o 19º título do Campeonato Paulista de vôlei; veja tabela

Minas apresentou o técnico Leandro Vissotto (centro) e a oposta Jheovana (última à direita) Foto- Divulgação; MTC Vôlei

Minas apresenta novo técnico e confirma três reforços para a temporada

Gabi Guimarães é capitã da Seleção Brasileira

Gabi Guimarães é apontada como melhor ponteira do mundo por rivais durante a VNL

Elenco do Praia Clube comemora ponto na final da Superliga (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Praia Clube e Osasco disputam primeiro título do vôlei nacional em outubro

Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

Times de Bernardinho e Zé se enfrentam na abertura da Superliga

Abraçada com a psicóloga do Praia Clube, Adenízia ri e ergue o troféu da Superliga Feminina 2025/26; ao fundo, jogadoras festejam o título sob chuva de confetes

Superliga distribuirá maior premiação da história em 2026/27

Duda Lisboa em ação na etapa de Saquarema do Circuito Mundial (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

Duda Lisboa aconselha seguidores: 'invistam em saúde mental'

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei sub-17 posam para foto juntas após a conquista do quadrangular amistoso

Brasil busca ouro inédito no Mundial sub-17 de vôlei feminino

Técnico brasileiro James Martins agarra atletas pelo braço em campeonato de vôlei de praia

Técnico brasileiro agarra atletas de vôlei de praia pelo braço na Itália

De regata vermelha, Arina Fedorovtseva realiza manchete em jogo pela seleção russa de vôlei feminino

Rússia retorna à VNL em 2027 com formato ampliado; entenda