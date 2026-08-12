Das quadras à TV, Márcia Fu segue entregando entretenimento Lenda do vôlei renova sucesso entre os fãs por irreverência em reality show e nas redes

Se você perguntar a uma criança ou adolescente quem é Márcia Fu, é possível que a resposta venha de alguma referência aos memes que dominam as redes sociais. Mas, para os apaixonados por vôlei, a potência dessa mulher nunca foi novidade. Trinta anos após a histórica medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, a ex-central conquista uma nova geração de fãs, que a alçaram ao posto de "Queen". Afinal, não é de hoje que Márcia é rainha do entretenimento.

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Em conversa exclusiva com o Lance!, a lenda do vôlei falou sobre a nova fase da carreira e da vida pessoal, e deixou claro que a entrega apaixonada que mostra nas telas da TV ou do celular é a mesma que a consagrou nas quadras.

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— Eu tô na rua, as crianças todas cantando "Caso do Acaso" comigo, me chamando de "Queen", falando: "Nossa, a tia que escutava atrás da porta!". É uma coisa surreal, uma felicidade que eu não sei te explicar - conta a ex-jogadora, cercada por seus gatinhos e esbanjando bom humor.

Márcia Fu citou a música "Escrito nas Estrelas", de Tetê Espíndola, em referência a um de seus momentos mais viralizados durante a participação no reality show "A Fazenda", da Record, em 2023. Os vídeos da mineira cantando o sucesso de 1985 rodaram a internet e fizeram com que a música original e suas regravações, como a versão da cantora Lauana Prado, ganhassem o topo das plataformas de streaming.

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Márcia Fu é entretenimento puro

Muito antes de ser o centro das atenções em um reality show, Márcia Fu já viveu um embate histórico: a rivalidade entre Brasil e Cuba no vôlei feminino. Naquela época, não existia rede social para viralizar os confrontos, mas o espetáculo estava garantido. Ela deixava a alma em quadra e não levava desaforo para o vestiário.

Não é à toa que ela foi protagonista de uma das confusões mais lembradas no esporte. A semifinal dos Jogos Olímpicos de Atlanta terminou com vitória das cubanas e discussão em quadra, que virou briga no vestiário. As imagens de Márcia Fu afrontando as rivais e defendendo as companheiras de Seleção Brasileira são lembradas até hoje.

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— Vamos combinar que a gente tinha que jogar com elas de capacete, né? Quando vinha a pancada, sai de baixo. Elas chamavam a gente de um monte de coisa. Tinha dia que a gente aguentava, mas tinha dia que a gente não tava com paciência. A gente tinha que partir para cima delas, essa é a verdade - relembrou.

A rixa com as jogadoras cubanas ficou para trás, mas a garra e intensidade, não. Fora do esporte, o espírito estratégico e competitivo de Márcia Fu se reinventou ao viver os 110 dias de confinamento no reality show.

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— Lá dentro as tretas, as dinâmicas… é tudo real. Eu joguei tudo. Eu não posso falar "ah, eu me arrependi disso", não posso. Porque eu joguei tudo e essa foi a verdade. Fui brincalhona, fui divertida, mas eu também menti, escutei atrás da porta… Eu queria ganhar! - admite, sem filtros.

Márcia Fu discute com jogadoras cubanas na semifinal das Olimpíadas de Atlanta 1996 (Crédito: Ormuzd Alves/Folhapress)

De braços abertos para o humor

Depois do sucesso no reality, Márcia Fu ganhou um quadro fixo na emissora, e celebra a oportunidade de explorar uma faceta que nem ela mesma sabia que tinha: o humor. Prestes a completar 60 anos, ela vive o ápice de uma reinvenção de carreira.

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— Eu me descobri no humor, é uma coisa muito engraçada. Eu braba desse jeito, do jeito que eu sempre fui, e hoje eu faço as pessoas rirem. Fico feliz de ter me reinventado, de estar numa fase que eu tenho meu filho, que eu posso trabalhar. Eu acho que hoje todo mundo me chama de Queen porque tudo o que eu faço, eu faço com dedicação, com vontade. Eu quero fazer o melhor para quem está assistindo - finalizou.

Seja cravando uma bola no peito das adversárias para garantir uma medalha olímpica ou soltando um bordão que vai quebrar a internet no dia seguinte, a verdade é uma só: Márcia Fu sempre foi uma estrela.

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