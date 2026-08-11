Sem Marcelle, Key Alves jogará pelo Osasco no Campeonato Paulista Com contrato até outubro, líbero prepara volta às quadras e já treina com companheiras de elenco

Após passar mais de um ano afastada do vôlei para se dedicar à maternidade, Key Alves está próxima de voltar às quadras pelo Osasco. A líbero de 26 anos foi oficialmente registrada como atleta do clube, em documento divulgado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), e será opção no Campeonato Paulista com a ausência de Marcelle, que segue com a Seleção Brasileira.

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A jogadora e ex-participante do BBB assinou até o fim de outubro com o time paulista e utilizará o estadual como forma de se preparar para a temporada nos Estados Unidos. Em 2027, Key retornará para a liga profissional norte-americana, a League One Volleyball (LOVB), onde atuou pela última vez antes de pausar a carreira. Recentemente, ela foi anunciada como reforço do LOVB Los Angeles.

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Key Alves ainda pode participar da Supercopa e das primeiras rodadas da Superliga Feminina, que ocorrerão ao longo do último mês de contrato, além da Brasil Cup, torneio amistoso que será disputado em setembro. No entanto, a tendência é que Marcelle recupere a titularidade quando retornar dos compromissos com a Seleção Brasileira.

Key Alves participou do amistoso de despedida de Camila Brait (Foto: Reprodução/Instagram @keyalves)

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Irmãs gêmeas, Key e Keyt treinam juntas

Keyt Alves, irmã gêmea e companheira de posição de Key, também aparece inscrita como jogadora do Osasco no mesmo documento, com vínculo até o final de outubro. Nas últimas semanas, as duas foram vistas nos treinos no Ginásio José Liberatti, em registros compartilhados pela equipe e pelas próprias atletas nas redes sociais.

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Keyt fez parte do elenco do Sesi Bauru até a temporada passada. Assim como a irmã, a líbero jogará na LOVB em 2027, mas seu novo time ainda não foi divulgado.

Como foi a primeira passagem de Key Alves no Osasco

Key Alves vestiu as cores do Osasco entre 2021 e 2023, sendo reserva de Camila Brait no primeiro ano e de Natinha no segundo. Sem muitas oportunidades, a líbero investiu paralelamente na carreira de influenciadora digital e alcançou o posto de jogadora de vôlei mais seguida do mundo, tendo mais de 16 milhões de seguidores atualmente.

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Em 2023, optou por interromper a carreira no esporte para entrar no Big Brother Brasil. Ela foi a 8ª eliminada da edição, recebendo 56,76% dos votos na ocasião.

Dois anos depois, Key se mudou para os Estados Unidos para jogar na LOVB e ficou em terceiro lugar com o time de Houston. Ao fim da temporada, ela se afastou das atividades para se dedicar à gestação e aos cuidados da filha Rosamaria.

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Agenda de jogos do Osasco no Campeonato Paulista*

Sábado, 15 de agosto

Osasco x Pinheiros - 21h30

📍 Ginásio José Liberatti - Osasco, SP

Terça-feira, 25 de agosto

Osasco x Realizar Santos - 20h

📍 Ginásio José Liberatti - Osasco, SP

Sexta-feira, 28 de agosto

Renasce Sorocaba x Osasco - 19h30

📍 Sesi Sorocaba - Sorocaba, SP

Sexta-feira, 4 de setembro

Osasco x Paulistano Barueri - 19h30

📍 Ginásio José Liberatti - Osasco, SP

Sexta-feira, 11 de setembro

Sesi Bauru x Osasco - 21h

📍 Arena Paulo Skaf - Bauru, SP

Quinta-feira, 24 de setembro

São Caetano x Osasco - 19h30

📍 Ginásio Lauro Gomes - São Caetano, SP

*Horário de Brasília

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