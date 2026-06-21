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Brasil encara Alemanha na VNL feminina; horário e onde assistir

Duelo deste domingo (21) encerra a segunda semana do torneio

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
21/06/2026 07:00
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Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL
Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção feminina de vôlei entra em quadra neste domingo (21) para fechar a semana perfeita na Liga das Nações (VNL). Líder do torneio, o Brasil enfrenta a Alemanha, na Ankara Arena, na Turquia, a partir das 10h (horário de Brasília), pelos 100% de aproveitamento. O Lance! acompanha em tempo real.

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    ➡️Veja os lances da vitória do Brasil sobre a China na VNL feminina

    No sábado (20), a seleção venceu a China por 3 sets a 1 (26/24, 25/18, 19/25 e 25/15), com mudanças na formação. Rosamaria, na posição de oposta, e a central Luzia, iniciaram o jogo entre as titulares e tiveram papel decisivo no triunfo. Julia Bergmann foi a principal pontuadora do jogo, com 20 bolas no chão.

    O resultado levou o Brasil aos 19 pontos, na liderança isolada da VNL, e figura como único invicto do torneio após a derrota do Japão para a República Dominicana. A Alemanha, que venceu apenas dois jogos no torneio até aqui, aparece na 13ª posição, com oito pontos.

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    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo contra a China na VNL
    Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo contra a China na VNL (Foto: Volleyball World)

    Jogos da segunda semana

    Brasil 3 x 0 França - quarta-feira (17)
    Brasil 3 x 2 Bélgica - quinta-feira (18)
    Brasil 3 x 1 China - sábado (20)
    Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

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    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x China

    📅 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 10h (de Brasília)
    📍 Local: Ankara Arena, em Ankara (Turquia)
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (streaming) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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