Brasil encara Alemanha na VNL feminina; horário e onde assistir
Duelo deste domingo (21) encerra a segunda semana do torneio
A seleção feminina de vôlei entra em quadra neste domingo (21) para fechar a semana perfeita na Liga das Nações (VNL). Líder do torneio, o Brasil enfrenta a Alemanha, na Ankara Arena, na Turquia, a partir das 10h (horário de Brasília), pelos 100% de aproveitamento. O Lance! acompanha em tempo real.
➡️Brasil bate a China e se isola na liderança da VNL feminina
➡️Veja os lances da vitória do Brasil sobre a China na VNL feminina
No sábado (20), a seleção venceu a China por 3 sets a 1 (26/24, 25/18, 19/25 e 25/15), com mudanças na formação. Rosamaria, na posição de oposta, e a central Luzia, iniciaram o jogo entre as titulares e tiveram papel decisivo no triunfo. Julia Bergmann foi a principal pontuadora do jogo, com 20 bolas no chão.
O resultado levou o Brasil aos 19 pontos, na liderança isolada da VNL, e figura como único invicto do torneio após a derrota do Japão para a República Dominicana. A Alemanha, que venceu apenas dois jogos no torneio até aqui, aparece na 13ª posição, com oito pontos.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Jogos da segunda semana
Brasil 3 x 0 França - quarta-feira (17)
Brasil 3 x 2 Bélgica - quinta-feira (18)
Brasil 3 x 1 China - sábado (20)
Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h
🏐✅ Ficha técnica
VNL Feminina 2026
Brasil x China
📅 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Ankara Arena, em Ankara (Turquia)
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (streaming) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
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