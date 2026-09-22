Opinião: vaga nas Olimpíadas 'lava alma' da Seleção Brasileira de vôlei
Equipe de Bernardinho superou pressão, críticas e ataques infundados para conquistar, em casa, a classificação para LA 2028
A Seleção Brasileira masculina de vôlei passou por maus bocados até a classificação antecipada para Los Angeles 2028, confirmada no último domingo (20), com a vitória sobre a Argentina no Sul-Americano. Críticas pelo desempenho ruim e até mesmo ataques preconceituosos marcaram a trajetória rumo ao principal objetivo do ano, que, agora concretizado, dá aos jogadores um respiro para a sequência do ciclo olímpico.
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Pressão por vaga olímpica passa por movimento de ódio
A temporada não começou como se gostaria, mas como a última havia terminado. Foram duas eliminações em sequência, na fase de grupos do Campeonato Mundial de 2025 e na classificatória da Liga das Nações (VNL) deste ano, ambas sem precedentes na história do vôlei masculino brasileiro. As campanhas consideradas vexatórias abriram margem para questionamentos sobre performance, postura e dedicação dos atletas. Afinal, o torcedor se acostumou a ver a Seleção empilhar troféus e medalhas de ouro, principalmente entre os anos 2000 e 2010, e queria que o time atual fizesse jus ao peso da camisa.
Os comentários pararam de fazer sentido quando ganharam um tom mais agressivo. Correntes de ódio, boa parte delas baseada na homofobia, surgiram nas redes sociais com o intuito de ofender os atletas, usando como pano de fundo os resultados negativos. No caso dos ataques homofóbicos, os insultos eram direcionados a Adriano, Maique, Douglas Pureza e Douglas Souza, os quatro jogadores assumidamente homossexuais da equipe.
Maracanãzinho: o palco da redenção
Foi nesse contexto de pressão por resultados melhores, somado às opiniões vindas de todos os cantos e aos insultos homofóbicos disfarçados de críticas, que os comandados de Bernardinho partiram para o Sul-Americano. Disputar um Pré-Olímpico no Rio de Janeiro era a chance perfeita de se redimir diante da verdadeira torcida brasileira, aquela que cobra, mas incentiva como ninguém. Também poderia ser o ponto de virada para jovens talentos, que ainda precisavam de confiança e tempo de quadra para, enfim, desabrochar na Seleção.
No fim, os torcedores foram ao Maracanãzinho e acompanharam o Brasil da estreia contra o Chile à "final" contra a Argentina. O apoio incansável dos "vôleifãs" contribuiu para a campanha invicta, de cinco vitórias e sem nenhum set perdido, e a tão sonhada redenção de um grupo desacreditado.
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Próximos passos da Seleção Brasileira
Superado o ano conturbado, o vôlei masculino brasileiro tem seu espaço assegurado nos Jogos Olímpicos com dois anos de antecedência. O período será de extrema importância para Bernardinho seguir com o plano de renovação, promovendo testes e dando rodagem internacional aos mais jovens nas próximas competições.
O vôlei de seleções será retomado em 2027. Na próxima temporada, o Brasil terá dois compromissos: Liga das Nações, em junho, e Copa do Mundo, em setembro.
Campanha do Brasil no Sul-Americano masculino de vôlei
- Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
- Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
- Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19)
- Brasil 3 x 0 Argentina (25/20, 25/23 e 25/20)
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