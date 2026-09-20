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Minas vence Osasco e conquista a Brasil Cup de vôlei feminino

Equipe mineira faz 3 a 1 na decisão, disputada no Ginásio Mangueirinho

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 00:24
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Minas x Osasco
Minas conquistou a Brasil Cup de vôlei feminino (Foto: Yan Lima / @yanlima.fotografia)

O Minas é campeão da Brasil Cup de vôlei feminino. A equipe mineira derrotou o Osasco por 3 sets a 1 neste sábado (20), no Ginásio Mangueirinho, em Belém, e ficou com o título da competição. As parciais da decisão foram de 25/15, 25/22, 26/24 e 25/16.

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A partida encerrou um torneio que reuniu cerca de 10 mil torcedores ao longo dos dois dias de disputa na capital paraense. O Minas controlou boa parte da final e confirmou a conquista diante do Osasco, que terminou com o vice-campeonato.

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Jheovana e Luzia se destacam na final

Recém-contratada após passagem pelo Barueri, a oposta Jheovana foi a maior pontuadora da decisão, com 18 pontos. A jogadora marcou ainda dois aces no confronto.

Outra atleta que chegou ao Minas vinda do Barueri também teve atuação de destaque. A central Luzia terminou a partida com 17 pontos e foi responsável por oito bloqueios, contribuindo diretamente para a vitória da equipe mineira.

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O prêmio individual de melhor jogadora da Brasil Cup ficou com a levantadora Julia Nowicka, do Minas.

Osasco termina Brasil Cup com o vice

Do lado do Osasco, a principal pontuadora da final foi a polonesa Stysiak, com 13 pontos, sendo dois em bloqueios. Recém-contratada após atuar no vôlei turco, a jogadora também havia liderado a pontuação do time na semifinal.

A experiente Tifanny, de 41 anos, marcou 11 pontos na decisão, mas não conseguiu evitar a derrota do Osasco.

Fluminense fica com o terceiro lugar

Antes da final, o Fluminense garantiu o terceiro lugar da Brasil Cup ao derrotar o Alianza Lima por 3 sets a 1. A equipe brasileira venceu com parciais de 25/19, 16/25, 22/25 e 15/25.

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A maior pontuadora da partida foi Ariane, do Fluminense, com 20 pontos. Pelo Alianza Lima, único representante estrangeiro no torneio, Fricano Taylor terminou como destaque ofensivo, com 12 pontos.

Brasil Cup reúne cerca de 10 mil torcedores

Além da disputa pelo título, a Brasil Cup também teve uma ação social. Por meio do sistema de meia solidária, foram arrecadadas cerca de cinco mil toneladas de alimentos não perecíveis, de acordo com os organizadores.

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Com o fim da competição em Belém, Minas, Osasco e Fluminense voltam as atenções para a Superliga Feminina 2026/27, que tem início previsto para 17 de outubro.

O Minas fará a partida inaugural da temporada em casa, contra o Brusque. O Osasco estreia dois dias depois, fora de casa, diante do Brasília. Já o Fluminense recebe o Londrina no dia seguinte.

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Minas x Osasco
Minas conquistou a Brasil Cup de vôlei feminino (Foto: Yan Lima / @yanlima.fotografia)

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