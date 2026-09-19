Vôlei: Cachopa revela autocobrança para clássico contra a Argentina
Em ano de brilho individual, levantador ainda encontra pontos para evoluir no seu estilo de jogo
"Cérebro" da Seleção Brasileira, Fernando Cachopa já pensa nos caminhos possíveis para levar à conquista do Sul-Americano masculino de vôlei e da vaga olímpica. Após a quarta vitória no campeonato, sobre a Venezuela, o levantador projetou o clássico decisivo deste domingo (20) contra a Argentina e traçou formas de como espera colaborar com o jogo ofensivo do Brasil.
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Na avaliação de Cachopa, o side-out — ponto direto pós-recepção de saque — e o contra-ataque terão que estar devidamente ajustados para a Seleção buscar a vitória. São aspectos que dependem das ações do levantador em quadra e, por isso, geram uma autocobrança.
— Nossa parte de ataque, nossa parte ofensiva, tem que funcionar. Assim, é uma coisa que eu me cobro muito, de manter o nosso side-out com bons números, os atacantes em boas condições. Também uma coisa que eu tenho me cobrado é melhorar as nossas transições, os contra-ataques — comentou o jogador.
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Cachopa: o ponto fora da curva
Em um ano atípico para a Seleção Brasileira, que se viu fora da Liga das Nações ainda na primeira fase, Fernando Cachopa mostrou ser um ponto de esperança na equipe. Mesmo caindo antes do mata-mata, terminou como terceiro melhor levantador da VNL, com 390 levantamentos bem-sucedidos — média de 32,5 por partida. Já no Sul-Americano, o caxiense de 30 anos é o segundo na estatística com 85, três a menos que o argentino De Cecco.
Para Cachopa, a "final" deste domingo (20) será a chance de colocar em prática tudo que foi trabalhado ao longo da temporada. Afinal, o grande objetivo está em jogo: a classificação antecipada para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.
— Durante esse ano, acho que a gente teve que estudar algumas coisas, adaptar algumas coisas, para que começassem a andar pra frente. Agora eu teria que colocar isso em campo. A gente precisa de uma partida bem jogada — concluiu.
Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano
- Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
- Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
- Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19)
- Brasil x Argentina - domingo (20), às 10h (de Brasília)
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