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Seleção de vôlei: veja onde jogam os atletas na temporada de clubes

Próximo compromisso da Amarelinha é apenas em junho de 2027

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 19:37
Atualizado há 1 minutos
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Seleção brasileira de vôlei está classificada para LA 2028 nos dois naipes
Seleção brasileira de vôlei está classificada para LA 2028 nos dois naipes (Fotos: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Com o fim do Campeonato Sul-Americano de vôlei, está encerrada a temporada de seleções para o Brasil. Já garantidas nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, tanto a equipe feminina quanto a masculina têm o próximo compromisso apenas em junho de 2027, quando começa a VNL. Neste meio tempo, o calendário dos atletas da Seleção será ocupado por campeonatos de clubes, e o Lance! reúne onde jogam os atletas dos times de José Roberto Guimarães e Bernardinho.

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Clubes das jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei

LEVANTADORAS

  • Roberta Ratzke - Denso Airybees (Japão)
  • Vivian - Sesc RJ Flamengo

OPOSTAS

  • Tainara - Sesc RJ Flamengo
  • Rosamaria - Denso Airybees (Japão)
  • Sabrina - Praia Clube

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães - Conegliano (Itália)
  • Julia Bergmann - Savino Del Bene Scandicci (Itália)
  • Ana Cristina - Fenerbahçe (Turquia)
  • Helena - LOVB Miami (Estados Unidos)

CENTRAIS

  • Luzia - Minas
  • Diana - Sesi Bauru
  • Lorena - Sesc RJ Flamengo

LÍBEROS

  • Nyeme - Minas
  • Marcelle - Osasco

*A lista contempla as 14 convocadas para o Campeonato Sul-Americano.

Jogadoras da Seleção Brasileira se cumprimentam em quadra durante jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei
Jogadoras do Brasil comemoram ponto em jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Onde jogam os jogadores da Seleção Brasileira de vôlei?

LEVANTADORES

  • Fernando Cachopa - Fenerbahçe (Turquia)
  • Matheus Brasília - Cruzeiro

OPOSTOS

  • Darlan - Halkbank Spor (Turquia)
  • Bryan - Minas

PONTEIROS

  • Lucarelli - Minas
  • Adriano - Trentino (Itália)
  • Lukas Bergmann - Tinet Prata dia Porderone (Itália)
  • Arthur Bento - Valsa Group Modena (Itália)
  • Honorato - Minas

CENTRAIS

  • Flávio - Trentino (Itália)
  • Judson - JTEKT Stings (Japão)
  • Matheus Pinta - Campinas

LÍBEROS

  • Maique - Minas
  • Douglas Pureza - Sesi Bauru

*A lista contempla os 14 convocados para o Campeonato Sul-Americano.

Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei
Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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