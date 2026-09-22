Seleção de vôlei: veja onde jogam os atletas na temporada de clubes
Próximo compromisso da Amarelinha é apenas em junho de 2027
Com o fim do Campeonato Sul-Americano de vôlei, está encerrada a temporada de seleções para o Brasil. Já garantidas nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, tanto a equipe feminina quanto a masculina têm o próximo compromisso apenas em junho de 2027, quando começa a VNL. Neste meio tempo, o calendário dos atletas da Seleção será ocupado por campeonatos de clubes, e o Lance! reúne onde jogam os atletas dos times de José Roberto Guimarães e Bernardinho.
➡️ Opinião: vaga nas Olimpíadas 'lava alma' da Seleção Brasileira de vôlei
Clubes das jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei
LEVANTADORAS
- Roberta Ratzke - Denso Airybees (Japão)
- Vivian - Sesc RJ Flamengo
OPOSTAS
- Tainara - Sesc RJ Flamengo
- Rosamaria - Denso Airybees (Japão)
- Sabrina - Praia Clube
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães - Conegliano (Itália)
- Julia Bergmann - Savino Del Bene Scandicci (Itália)
- Ana Cristina - Fenerbahçe (Turquia)
- Helena - LOVB Miami (Estados Unidos)
CENTRAIS
- Luzia - Minas
- Diana - Sesi Bauru
- Lorena - Sesc RJ Flamengo
LÍBEROS
- Nyeme - Minas
- Marcelle - Osasco
*A lista contempla as 14 convocadas para o Campeonato Sul-Americano.
Onde jogam os jogadores da Seleção Brasileira de vôlei?
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa - Fenerbahçe (Turquia)
- Matheus Brasília - Cruzeiro
OPOSTOS
- Darlan - Halkbank Spor (Turquia)
- Bryan - Minas
PONTEIROS
- Lucarelli - Minas
- Adriano - Trentino (Itália)
- Lukas Bergmann - Tinet Prata dia Porderone (Itália)
- Arthur Bento - Valsa Group Modena (Itália)
- Honorato - Minas
CENTRAIS
- Flávio - Trentino (Itália)
- Judson - JTEKT Stings (Japão)
- Matheus Pinta - Campinas
LÍBEROS
- Maique - Minas
- Douglas Pureza - Sesi Bauru
*A lista contempla os 14 convocados para o Campeonato Sul-Americano.
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