Com o fim do Campeonato Sul-Americano de vôlei, está encerrada a temporada de seleções para o Brasil. Já garantidas nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, tanto a equipe feminina quanto a masculina têm o próximo compromisso apenas em junho de 2027, quando começa a VNL. Neste meio tempo, o calendário dos atletas da Seleção será ocupado por campeonatos de clubes, e o Lance! reúne onde jogam os atletas dos times de José Roberto Guimarães e Bernardinho.

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Clubes das jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei

LEVANTADORAS

Roberta Ratzke - Denso Airybees (Japão)

Vivian - Sesc RJ Flamengo

OPOSTAS

Tainara - Sesc RJ Flamengo

Rosamaria - Denso Airybees (Japão)

Sabrina - Praia Clube

PONTEIRAS

Gabi Guimarães - Conegliano (Itália)

Julia Bergmann - Savino Del Bene Scandicci (Itália)

Ana Cristina - Fenerbahçe (Turquia)

Helena - LOVB Miami (Estados Unidos)

CENTRAIS

Luzia - Minas

Diana - Sesi Bauru

Lorena - Sesc RJ Flamengo

LÍBEROS

Nyeme - Minas

Marcelle - Osasco

*A lista contempla as 14 convocadas para o Campeonato Sul-Americano.

Jogadoras do Brasil comemoram ponto em jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Onde jogam os jogadores da Seleção Brasileira de vôlei?

LEVANTADORES

Fernando Cachopa - Fenerbahçe (Turquia)

Matheus Brasília - Cruzeiro

OPOSTOS

Darlan - Halkbank Spor (Turquia)

Bryan - Minas

PONTEIROS

Lucarelli - Minas

Adriano - Trentino (Itália)

Lukas Bergmann - Tinet Prata dia Porderone (Itália)

Arthur Bento - Valsa Group Modena (Itália)

Honorato - Minas

CENTRAIS

Flávio - Trentino (Itália)

Judson - JTEKT Stings (Japão)

Matheus Pinta - Campinas

LÍBEROS

Maique - Minas

Douglas Pureza - Sesi Bauru

*A lista contempla os 14 convocados para o Campeonato Sul-Americano.

Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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