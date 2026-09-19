De ausência na Seleção Brasileira por quatro anos a homem de confiança de Bernardinho, Matheus Pinta tem feito valer cada oportunidade de mostrar serviço com a Amarelinha. A maior delas virá neste domingo (20), quando o Brasil decide a vaga nos Jogos Olímpicos contra a Argentina, na última rodada do Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

"Pinta", apelido sugestivo que ganhou pelo sinal que carrega consigo na ponta do nariz, voltou à Seleção em 2025, após ficar fora das convocações durante todo o ciclo de Paris 2024. Porém, foi este ano que o meio de rede do Campinas se firmou como um dos destaques da posição, ganhando a titularidade na Liga das Nações (VNL) e fazendo boas atuações no Sul-Americano, onde soma 23 pontos em três jogos.

continua após a publicidade

Em entrevista concedida após a vitória deste sábado (19) sobre a Venezuela, o central comemorou sua recuperação individual, já que no ano passado problemas físicos atrapalharam sua sequência no time. O brasiliense de 30 anos também falou sobre a relação com Flávio e Judson, colegas de posição.

— Na temporada passada, eu não estava tão bem fisicamente. Consegui trabalhar bastante o físico para chegar aqui e ter as oportunidades que estou tendo. Consegui desempenhar melhor e pegar a experiência do Flávio e do Judson. Flávio, com passagens internacionais; Judson foi meu companheiro de equipe, então a gente se conhece bastante, tem uma troca muito saudável — disse Pinta, que dividiu o meio de rede campineiro com Judson na última temporada de clubes.

continua após a publicidade

➡️ Vôlei: Brasil segue 100% no Sul-Americano e desafia Argentina por vaga olímpica

➡️ Veja os lances de Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei

'Entrega total' para superar 'pressão'

Matheus Pinta no bloqueio em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

A ascensão de Pinta ocorreu em um momento ruim da Seleção Brasileira, que vem de uma eliminação precoce e inédita na VNL. Para o jogador, a queda representou um amadurecimento do grupo para encarar a pressão de brigar pela vaga olímpica em casa.

— A gente aprendeu com a derrota na Liga das Nações, fez a gente criar casca e ficar mais forte. Sabemos que a pressão era toda nossa de ganhar esses jogos, ainda mais em casa, com o Maracanãzinho lotado. Espero que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente passou durante essa temporada e conquistar essa vaga para Los Angeles — afirmou.

continua após a publicidade

A conclusão desse objetivo passa pelo clássico decisivo contra a Argentina. Para o último jogo do Brasil no Sul-Americano, antes de qualquer aspecto técnico ou tático, o central faz questão de reforçar o essencial: vontade de vencer.

— Cara, amanhã é entrega total, né? Deixar tudo em quadra, energia tem que ser 110%, aquele sangue no olho, e é isso. Tentar sacar bem contra eles, bloquear, atacar bem. E a gente fazendo isso, tudo perfeito, consegue sair com essa vitória — concluiu.

continua após a publicidade

Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano

Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16) Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.