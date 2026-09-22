Nesta terça-feira (22), Evandro se manifestou nas redes sociais após os ataques racistas sofridos nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe, em Rosário, na Argentina. Antes da semifinal contra os argentinos Nicolás e Tomás Capogrosso, na última quarta-feira (16), o atleta de vôlei de praia recebeu xingamentos virtuais e emojis de macaco e banana.

No posicionamento, introduzido com uma foto sua em preto e branco com os dizeres "Stop racism" — "Pare o racismo" —, Evandro cobra investigação e punição aos responsáveis. Ele comemorou a conquista do ouro, ao lado da dupla Arthur Lanci, mas pregou que "existe algo que não pode ser tratado como parte do jogo".

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Anteriormente, a esposa de Evandro, Ana Gomes, havia publicado um vídeo em defesa do marido e condenando os ataques racistas. Além disso, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) emitiu, na última sexta-feira (18), uma nota de repúdio às manifestações dirigidas a Evandro, informando também que está em contato com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Confira a nota completa de Evandro:

"Demorei alguns dias para me posicionar sobre tudo o que aconteceu durante os Jogos Sul-Americanos Santa Fe 2026.

Antes de qualquer coisa, quero dizer o quanto estou feliz e orgulhoso pela medalha de ouro que conquistamos. Eu e o Arthur entramos nessa competição com um objetivo, representamos o Brasil até o último ponto e voltamos para casa com esse objetivo cumprido.

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Mas existe algo que não pode ser tratado como parte do jogo.

Antes da semifinal, fui alvo de ataques racistas nas redes sociais. E, por mais que situações como essa infelizmente não sejam novidade, eu me recuso a aceitar que alguém tenha que se acostumar com o racismo.

O Comitê Olímpico do Brasil, por meio da área de Esporte Seguro, encaminhou formalmente o caso às autoridades competentes na Argentina. A CBV está acompanhando os desdobramentos, e manifestações de repúdio e solidariedade também vieram dos Ministérios da Igualdade Racial e do Esporte.

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Agradeço a todas as instituições e a cada pessoa que se posicionou e demonstrou apoio a mim e à minha família.

Agora, espero que a investigação avance, que os responsáveis sejam identificados e que existam consequências.

Vou acompanhar esse caso até o fim.

Não somente por mim. Por todos os atletas pretos que entram em quadra, em campo, na pista ou em qualquer espaço carregando o direito de serem respeitados. E também pela próxima geração, que não deveria crescer aprendendo que precisa suportar aquilo que nunca deveria acontecer.

Racismo não é provocação.

Racismo não é opinião.

Racismo é crime.

E não pode ficar impune.

Evandro Jr."

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Evandro e Arthur Lanci nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe 2026

Apesar do episódio, Evandro e Arthur entraram em quadra e avançaram à decisão dos Jogos Sul-Americanos. Diante da dupla argentina, os brasileiros perderam o primeiro set por 21 a 14, mas reagiram, venceram a segunda parcial por 21 a 16 e fecharam o tie-break em 17 a 15. Na decisão, eles superaram os venezuelanos Esyenser Delgado e Juliangel Vargas também por 2 sets a 0 (21/15 e 21/17).

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Evandro e Arthur Lanci nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé (Foto: Mariana Sá/COB)

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