Brasil x Argentina: horário e onde assistir ao Sul-Americano de vôlei
Seleção busca o título e a vaga para Los Angeles 2028 neste domingo (20)
A Seleção Brasileira masculina de vôlei encerra sua participação no Campeonato Sul-Americano neste domingo (20). Às 10h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, o Brasil enfrenta a Argentina pela última rodada da competição, que vale o título continental e a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O duelo terá transmissão pela TV Globo, na TV aberta, pelo SporTV 2, na TV por assinatura e na GE TV, no youtube. O Lance! acompanha em tempo real.
O time comandado por Bernardinho chega ao clássico com 100% de aproveitamento. São quatro vitórias em quatro partidas, todas por 3 a 0, contra Chile, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Com 15 pontos, a Seleção lidera a competição antes da rodada decisiva. Mais tarde, às 16h, Venezuela e Colômbia se enfrentam no último jogo do Sul-Americano.
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Outros jogos do dia
- Brasil x Argentina- 10h
- Venezuela x Colômbia- 16h
Horários de Brasília
Tabela de jogos do Brasil no Sul-Americano
- Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
- Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
- Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19)
- Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)
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