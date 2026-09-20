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Brasil x Argentina: horário e onde assistir ao Sul-Americano de vôlei

Seleção busca o título e a vaga para Los Angeles 2028 neste domingo (20)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 06:00
Atualizado há 48 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Perfilados, jogadores da Seleção Brasileira cantam Hino Nacional antes de Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei masculino
Jogadores da Seleção Brasileira cantam hino antes de jogo do Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei encerra sua participação no Campeonato Sul-Americano neste domingo (20). Às 10h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, o Brasil enfrenta a Argentina pela última rodada da competição, que vale o título continental e a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O duelo terá transmissão pela TV Globo, na TV aberta, pelo SporTV 2, na TV por assinatura e na GE TV, no youtube. O Lance! acompanha em tempo real.

O time comandado por Bernardinho chega ao clássico com 100% de aproveitamento. São quatro vitórias em quatro partidas, todas por 3 a 0, contra Chile, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Com 15 pontos, a Seleção lidera a competição antes da rodada decisiva. Mais tarde, às 16h, Venezuela e Colômbia se enfrentam no último jogo do Sul-Americano.

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Outros jogos do dia

    1.
  1. Brasil x Argentina- 10h
    2. 2.
  2. Venezuela x Colômbia- 16h

Horários de Brasília

Tabela de jogos do Brasil no Sul-Americano

  1. Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
  2. Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
  4. Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19)
  5. Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

➡️ Vôlei: Brasil segue 100% no Sul-Americano e desafia Argentina por vaga olímpica

Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)
Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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