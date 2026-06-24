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Brasil não dá conta da Ucrânia e perde invencibilidade na VNL

Seleção foi superada por 3 sets a 1 na abertura da segunda semana

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
24/06/2026 14:18
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Brasil foi derrotado por 3 seta 1 pela Ucrânia na VNL masculina
Brasil foi derrotado por 3 seta 1 pela Ucrânia na VNL masculina (Foto: Volleyball World)

A seleção masculina de vôlei sofreu sua primeira derrota na Liga das Nações (VNL). Nesta quarta-feira (24), em Liubliana, na Eslovênia, o Brasil foi derrotado pela Ucrânia por 3 sets a 1, parciais de 27/29, 25/22, 22/25 e 21/25.

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    Destaques do jogo

    Apesar da derrota, o oposto Darlan foi o principal pontuador do jogo, com 26 bolas no chão. Ele foi seguido pelo craque ucraniano Plotnytskyi que, com 19 pontos, liderou a vitória em sua estreia na VNL.

    Como destaque negativo para o Brasil, fica a quantidade de erros e chances desperdiçadas, que custaram o resultado. Ao todo, foram 32 pontos de graça cedidos ao adversário.

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    Na tabela

    Além da invencibilidade, o Brasil perdeu também a liderança da Liga das Nações, e agora aparece em terceiro lugar, com 11 pontos. O Japão, com 14 pontos, assumiram o topo da tabela, seguido pelos Estados Unidos, com 12 pontos.

    Próximos compromissos

    Curiosamente, as duas seleções terão o mesmo adversário pela frente: a Itália. Enquanto a Ucrânia faz sua segunda partida nesta quinta-feira (25), o Brasil enfrenta a equipe europeia apenas na sexta-feira (26), às 15h (horário de Brasília).

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    Bloqueio brasileiro em ação no duelo com a Ucrânia pela segunda semana da VNL masculina
    Bloqueio brasileiro em ação no duelo com a Ucrânia pela segunda semana da VNL masculina (Foto: Volleyball World)

    Como foi a partida

    1º set

    A Ucrânia começou na frente soltando o braço no saque e ataque, complicando o side-out brasileiro. A equipe comandada por Bernardinho não conseguiu encaixar uma boa passagem pelo saque, cometendo erros importantes no fundamento, e permaneceu atrás no placar durante a maior parte da parcial.

    A bola de segurança era Darlan que, constantemente acionado por Cachopa, explorava bem o forte bloqueio ucraniano. O jogo ficou mais acirrado na reta final do set, principalmente após um ace de Adriano e bom saque de Lucarelli. Apesar de as equipes se alternarem em set points, a Ucrânia levou a melhor e fechou o primeiro set por 29 a 27.

    2º set

    No segundo set, foi o Brasil quem saiu em vantagem no placar. Adriano cresceu ao longo da parcial, com boas passagens pelo saque, especialmente com um ace na reta final, enquanto Darlan continuava sendo o principal na virada de bola. Quando a Ucrânia ensaiou uma reação, Bernardinho rapidamente pediu tempo técnico e o Brasil conseguiu administrar a vantagem para vencer por 25 a 22.

    3º set

    Apesar da reação no segundo set, o jogo do Brasil não fluiu na terceira parcial, e a seleção viu os adversários abrirem vantagem no placar logo de início. O saque da Ucrânia complicava muito a linha de passe brasileira, enquanto Plotnytskyi, Semeniuk e Tupchii eram letais no ataque.

    Bernardinho promoveu a entrada de Honorato e o Brasil chegou a buscar um equilíbrio na reta final, empatando aos 20 pontos, mas sofria com seus principais atacantes marcados pelo bloqueio. Nesse ritmo, a Ucrânia confirmou a vitória por 25 a 22.

    4º set

    Precisando vencer o set para se manter vivo no jogo, o Brasil se mostrou afobado no quarto set. Cresceram os erros individuais, indecisões na defesa e desperdícios de contra-ataque. Apesar de assumir a liderança do placar com ace de Matheus Pinta, a seleção não conseguiu sustentar a liderança e viu a Ucrânia confirmar a vitória por 25 a 21.

    Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil 1 x 3 Ucrânia - quarta-feira (24)
    Brasil x Itália - sexta-feira (26), às 15h
    Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
    Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

    *horários de Brasília

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