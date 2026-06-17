Brasil x França pela Liga das Nações: confira horário e onde assistir
Partida é o primeiro compromisso da Seleção Brasileira feminina de vôlei na segunda semana da VNL
Após fechar a primeira semana da Liga das Nações invicta, a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à ação nesta quarta-feira (17). Pela segunda etapa da VNL, em Ankara (Turquia), a equipe enfrenta a França às 10h (de Brasília). O duelo tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Para esta partida, assim como aconteceu na primeira semana da competição, a Seleção segue com Gabi Guimarães fora da lista de relacionadas. No entanto, a jogadora continua convocada para a etapa da Turquia e pode ser relacionada pela comissão técnica para as próximas partidas.
Outra ausência para o jogo é José Roberto Guimarães. O técnico recebeu punição da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) por conduta antidesportiva no jogo contra a Bulgária. Na ocasião, ele se envolveu em uma discussão com o técnico italiano Marcelo Abbondanza e fez um gesto de "banana", e pegou um jogo de suspensão. O assistente técnico Paulo Coco assumirá o posto à beira da quadra contra a França.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja a lista de relacionadas para Brasil x França
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRA
- Júlia Bergmann
CENTRAIS
- Diana
- Julia Kudiess
- Lorena
- Luzia
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
🏐✅ Ficha técnica
VNL Feminina 2026
Brasil x França
📅 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Ankara Arena, em Ankara (Turquia)
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Jogos do Brasil na segunda semana
Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h
Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h
Brasil x China - sábado (20), às 10h
Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h
*horários de Brasília
Campanha do Brasil na Liga das Nações 2026
A Seleção Brasileira feminina de vôlei segue com 100% de aproveitamento e 11 pontos, após vitórias sobre Holanda (3 a 1), República Dominicana (3 a 1), Bulgária (3 a 0) e Itália (3 a 2) na primeira semana, disputada em Brasília (DF).