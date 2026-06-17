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Brasil x França pela Liga das Nações: confira horário e onde assistir

Partida é o primeiro compromisso da Seleção Brasileira feminina de vôlei na segunda semana da VNL

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 07:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil lidera a VNL feminina com 100% de aproveitamento
Brasil lidera a VNL feminina com 100% de aproveitamento (Foto: Volleyball World)

Após fechar a primeira semana da Liga das Nações invicta, a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à ação nesta quarta-feira (17). Pela segunda etapa da VNL, em Ankara (Turquia), a equipe enfrenta a França às 10h (de Brasília). O duelo tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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    Para esta partida, assim como aconteceu na primeira semana da competição, a Seleção segue com Gabi Guimarães fora da lista de relacionadas. No entanto, a jogadora continua convocada para a etapa da Turquia e pode ser relacionada pela comissão técnica para as próximas partidas.

    Outra ausência para o jogo é José Roberto Guimarães. O técnico recebeu punição da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) por conduta antidesportiva no jogo contra a Bulgária. Na ocasião, ele se envolveu em uma discussão com o técnico italiano Marcelo Abbondanza e fez um gesto de "banana", e pegou um jogo de suspensão. O assistente técnico Paulo Coco assumirá o posto à beira da quadra contra a França.

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    O técnico José Roberto Guimarães cumpre suspensão contra a França
    O técnico José Roberto Guimarães cumpre suspensão contra a França (Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Veja a lista de relacionadas para Brasil x França

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Kisy
    • Tainara

    PONTEIRAS/OPOSTAS

    • Ana Cristina
    • Helena
    • Rosamaria

    PONTEIRA

    • Júlia Bergmann

    CENTRAIS

    • Diana
    • Julia Kudiess
    • Lorena
    • Luzia

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x França

    📅 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 10h (de Brasília)
    📍 Local: Ankara Arena, em Ankara (Turquia)
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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    Jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h
    Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h
    Brasil x China - sábado (20), às 10h
    Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

    *horários de Brasília

    Brasil x Itália na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Brasil x Itália na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Campanha do Brasil na Liga das Nações 2026

    A Seleção Brasileira feminina de vôlei segue com 100% de aproveitamento e 11 pontos, após vitórias sobre Holanda (3 a 1), República Dominicana (3 a 1), Bulgária (3 a 0) e Itália (3 a 2) na primeira semana, disputada em Brasília (DF).

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