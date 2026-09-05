O Vasco tem interesse na contratação do meia-atacante Matheus Gonçalves, ex-Flamengo e atualmente no Al Ahli, da Arábia Saudita. O Lance! apurou que há uma negociação em andamento, e as partes buscam viabilizar um empréstimo do jogador.

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Existe movimentação nos bastidores para que Matheus Gonçalves possa retornar ao futebol brasileiro e defender o Cruz-Maltino. O jogador, inclusive, tem interesse em voltar ao Brasil e vestir a camisa do Vasco. A relação com o clube também passa pelo lado familiar: a família do meia-atacante é vascaína.

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Ainda não há definição sobre os moldes da operação. Neste momento, as partes conversam sobre a possibilidade de um empréstimo, mas não existe acordo fechado. A informação sobre o interesse vascaíno foi inicialmente divulgada pelo "Atenção Vascaínos" e confirmada pelo Lance!.

Nascido em Bangu, no Rio de Janeiro, Matheus Gonçalves foi revelado pelo Flamengo e deixou o clube carioca em setembro de 2025, quando foi negociado em definitivo com o Al Ahli. O Rubro-Negro manteve 20% dos direitos econômicos do jogador em uma eventual negociação futura.

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Pelo Flamengo, o meia-atacante disputou 57 partidas pela equipe profissional e marcou seis gols. Antes de se transferir para o futebol saudita, também teve passagem por empréstimo pelo Red Bull Bragantino.

➡️Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves ganha mural em praça onde sonhava ser jogador

Matheus Gonçalves com a taça do Mundial Sub-20 (Foto: Arquivo pessoal)

Vasco acerta com Alan Lescano

O meio-campista Alan Lescano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (4), para realizar exames médicos e assinar com o Vasco. O argentino de 19 anos chega do Argentinos Juniors e será o quinto reforço da janela de transferências.

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Além do argentino, o Vasco também apresentou Bruno Duarte para a temporada. O jogador deve, inclusive, reforçar a equipe no clássico contra o Fluminense, na noite deste sábado (5). ➡️Saiba onde assistir ao clássico ao vivo!

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