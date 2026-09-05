Vasco tem interesse em Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, por empréstimo
Meia-atacante também deseja retornar ao Brasil e defender o Cruz-Maltino; família do jogador é vascaína e negociação está em andamento
O Vasco tem interesse na contratação do meia-atacante Matheus Gonçalves, ex-Flamengo e atualmente no Al Ahli, da Arábia Saudita. O Lance! apurou que há uma negociação em andamento, e as partes buscam viabilizar um empréstimo do jogador.
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Existe movimentação nos bastidores para que Matheus Gonçalves possa retornar ao futebol brasileiro e defender o Cruz-Maltino. O jogador, inclusive, tem interesse em voltar ao Brasil e vestir a camisa do Vasco. A relação com o clube também passa pelo lado familiar: a família do meia-atacante é vascaína.
Ainda não há definição sobre os moldes da operação. Neste momento, as partes conversam sobre a possibilidade de um empréstimo, mas não existe acordo fechado. A informação sobre o interesse vascaíno foi inicialmente divulgada pelo "Atenção Vascaínos" e confirmada pelo Lance!.
Nascido em Bangu, no Rio de Janeiro, Matheus Gonçalves foi revelado pelo Flamengo e deixou o clube carioca em setembro de 2025, quando foi negociado em definitivo com o Al Ahli. O Rubro-Negro manteve 20% dos direitos econômicos do jogador em uma eventual negociação futura.
Pelo Flamengo, o meia-atacante disputou 57 partidas pela equipe profissional e marcou seis gols. Antes de se transferir para o futebol saudita, também teve passagem por empréstimo pelo Red Bull Bragantino.
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Vasco acerta com Alan Lescano
O meio-campista Alan Lescano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (4), para realizar exames médicos e assinar com o Vasco. O argentino de 19 anos chega do Argentinos Juniors e será o quinto reforço da janela de transferências.
Além do argentino, o Vasco também apresentou Bruno Duarte para a temporada. O jogador deve, inclusive, reforçar a equipe no clássico contra o Fluminense, na noite deste sábado (5). ➡️Saiba onde assistir ao clássico ao vivo!
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