Copa do Brasil dos estrangeiros: os quatro semifinalistas têm técnicos 'gringos'

A Copa do Brasil vai chegando à reta final e entra agora na fase de semifinais. Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco seguem vivos na disputa da competição milionária, e os quatro semifinalistas têm um aspecto em comum: nenhum deles é comandado por um técnico brasileiro. Os quatro treinadores são estrangeiros.

Eduardo Domínguez no Galo, Luís Castro no Tricolor Gaúcho, Abel Ferreira no Verdão e Pedro Emanuel no Cruzmaltino são os quatro comandantes gringos que vão em busca da conquista da taça. Apesar da nacionalidade em comum, os treinadores vivem momentos distintos em suas respectivas equipes, desde situações de pressão até períodos de lua de mel com a torcida.

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Eduardo Domínguez (Atlético-MG)

O comandante atleticano entre os semifinalistas é quem vive o melhor momento dentro de seu clube. "Barba" vive uma verdadeira lua de mel com a torcida e já caiu no encanto da Massa, respaldado por resultados e por um desempenho cada vez mais convincente.

O Galo vive seu melhor momento na temporada e chega embalado por uma sequência de 14 partidas de invencibilidade, sem saber o que é derrota. Aliado à invencibilidade, o bom futebol apresentado pela equipe também tem sido acompanhado de resultados importantes. O mais recente, e também um dos mais impactantes, foi justamente a classificação na Copa do Brasil diante do maior rival, Cruzeiro. O Atlético fez dois jogos convincentes no clássico e confirmou, com merecimento, a vaga nas semifinais.

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No Campeonato Brasileiro, a equipe também reagiu e já está próxima do G5, brigando diretamente por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Além disso, o Atlético está nas quartas de final da Copa Sul-Americana e enfrenta o Santos na próxima semana.

Contratado no início do ano com um objetivo claro, colocar o Galo de volta na Libertadores de 2027, Eduardo Domínguez caminha a passos largos para cumprir a missão. O treinador tem três caminhos possíveis para alcançar o objetivo e segue vivo nas três competições que disputa na temporada.

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Domínguez em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Luís Castro (Grêmio)

Ao contrário de Domínguez no Galo, Luís Castro é o mais pressionado entre os quatro semifinalistas da Copa do Brasil. A classificação para as semifinais, após eliminar o grande rival Internacional com uma vitória convincente por 3 a 1 no jogo de volta, dá dias mais tranquilos ao treinador português.

Antes da classificação, porém, o técnico estava longe de viver seu melhor momento diante dos torcedores. Luís Castro era um dos nomes mais vaiados na Arena e, depois da pausa para a Copa do Mundo, chegou a ser alvo de xingamentos diretos por parte de alguns gremistas nos jogos em casa.

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A desconfiança em relação ao trabalho do português aumentou após a eliminação nos playoffs da Copa Sul-Americana para o Bolívar, em julho, e durante um jejum de vitórias que chegou a sete jogos entre o fim de maio e o início de agosto. Além disso, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ocupa a 15ª colocação e, desde a chegada do treinador português, não conseguiu se distanciar de forma consistente das equipes que lutam contra o rebaixamento.

O principal objetivo do Grêmio neste momento é se afastar de vez da parte de baixo da tabela e garantir a permanência na Série A. A Copa do Brasil, porém, aparece como um importante refúgio para o clube e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade de transformar uma temporada complicada em um final feliz.

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Com a classificação para as semifinais, Luís Castro ganhou sobrevida e tranquilidade para trabalhar. Agora, o Grêmio pode fazer da competição nacional o caminho para terminar o ano de forma muito mais positiva do que indicava o cenário vivido pelo clube ao longo da temporada.

Luis Castro comandando o Grêmio contra o Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Abel Ferreira (Palmeiras)

O mais longevo e vencedor entre os semifinalistas, Abel Ferreira está vivo nas três competições que disputa com o Palmeiras e busca ao menos um título para terminar a temporada de forma "estável". Depois de anos de conquistas e protagonismo, o treinador português sabe que a cobrança por troféus continua alta no clube.

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Após a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras viveu alguns momentos de baixa e chegou a ficar quatro partidas sem vencer. A equipe, porém, parece ter retomado um desempenho mais próximo do desejado e voltou a apresentar resultados importantes nas diferentes competições.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o líder e chegou a abrir vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado. Nas últimas rodadas, entretanto, a diferença diminuiu para apenas um ponto, aumentando a disputa pela liderança. Na Copa do Brasil, o Verdão avançou sem grandes dificuldades às semifinais após eliminar o Santos. Já na Libertadores, a equipe está nas quartas de final e enfrenta a LDU em busca de uma vaga nas semifinais.

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Depois de viver uma seca de títulos importantes em 2025, Abel Ferreira busca recolocar o Palmeiras no topo das principais competições e voltar a levantar troféus. Com três caminhos ainda abertos, o português tem a oportunidade de transformar a temporada em mais um ano vitorioso de sua passagem pelo clube.

Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Junior Barranquilla (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Pedro Emanuel (Vasco)

Dos quatro semifinalistas, Pedro Emanuel é o treinador que está há menos tempo no comando de sua equipe. O português chegou ao futebol brasileiro há menos de dois meses para comandar o Cruz-Maltino e ainda está em processo de adaptação. Aos poucos, porém, o trabalho vem ganhando forma, e o treinador segue evoluindo com a equipe jogo após jogo.

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Pedro Emanuel vem construindo no Vasco uma relação especial, principalmente com as competições de mata-mata. Em sua primeira temporada à frente do Cruz-Maltino, o técnico segue invicto nas copas e já levou a equipe às semifinais da Copa do Brasil e às quartas de final da Copa Sul-Americana.

Nas competições eliminatórias, fica a sensação de que o Vasco apresenta uma versão diferente quando entra em campo. A equipe demonstra maior capacidade de competir, controlar os diferentes momentos das partidas e sobreviver às adversidades. O desempenho nos mata-matas tem sido um dos principais pontos positivos do início do trabalho do português.

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No Campeonato Brasileiro, no entanto, o cenário é diferente. Se nas copas Pedro Emanuel ainda não perdeu, a realidade na competição nacional é bem mais complicada. O treinador segue tentando tirar o Vasco da zona de rebaixamento e, até aqui, o desempenho no Brasileirão está abaixo daquele apresentado nos mata-matas.

O português tem como grande objetivo tirar o Vasco dessa incômoda situação no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, a temporada ainda pode terminar de maneira tranquila e feliz para o Cruz-Maltino: além de escapar do rebaixamento, o clube segue vivo na disputa por um título em uma das copas.

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Pedro Emanuel, técnico do Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Semifinais da Copa do Brasil

Os resultados das quartas de final definiram os dois duelos da semifinal:

Grêmio x Atlético-MG

Vasco x Palmeiras

As partidas de ida estão previstas para o dia 1º de novembro, enquanto os jogos de volta devem acontecer em 8 de novembro. A ordem dos mandos de campo e os horários ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos (Foto: Jota Erre / AGIF / Folhapress)

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