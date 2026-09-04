Palmeiras e Vasco decidem nesta noite o Brasileirão Sub-20. Além do título de um dos principais torneios de base do futebol brasileiro, a partida também servirá como vitrine para alguns dos destaques das duas equipes. Em ambos os lados, jovens que já integram os elencos profissionais "desceram" para a decisão, em um movimento que alia o desempenho esportivo à valorização de ativos para o futuro.

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Com a vitória no jogo de ida, o Palmeiras precisa apenas de um empate em casa para conquistar o título, em sua quinta final consecutiva do Brasileirão Sub-20. O Vasco, dono da segunda melhor campanha geral, atrás justamente do rival, terá de vencer por dois gols de diferença para levantar a taça sem depender da disputa por pênaltis.

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Palmeiras e quinteto de destaques

Quatro nomes da atual equipe Sub-20 se destacam e já integram os treinamentos do elenco comandado por Abel Ferreira. Eles estarão à disposição para a decisão como parte de uma estratégia do clube para dar mais minutagem aos jovens e ampliar a experiência em partidas decisivas.

Em alguns casos, segundo apurou a reportagem, o pedido para "retornar à base" parte dos próprios atletas, como ocorreu com Erick Belé. O atacante foi o autor do gol da vitória do Palmeiras no jogo de ida e um dos destaques da equipe na partida, resultado que deu ao clube a vantagem na decisão.

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Além de Belé, os zagueiros Benedetti e Koné, o volante Luis Pacheco e o atacante Felipe Teresa também participam de atividades com o elenco profissional e despontam como candidatos a ganhar espaço na equipe principal.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico Allan Barcellos detalhou o estilo de jogo adotado por sua equipe: intensidade, equilíbrio entre as diferentes fases da partida e, principalmente, a busca constante pelo gol.

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- O modelo de jogo se aproxima muito no que diz respeito a uma equipe equilibrada, que ataca de forma muito agressiva, que busca o gol o tempo inteiro. Mas que também tem respeito à fase defensiva, que é um conteúdo inegociável para o jogador, para que ele possa cada vez mais ser um jogador moderno no que diz respeito às fases do jogo. Se eu pudesse resumir, é aquilo que a gente tem enquanto equilíbrio de jogo: buscar o gol o tempo inteiro, ser agressivo com a bola, mas, obviamente, ser equilibrado nas fases do jogo no que diz respeito a perder a bola, roubá-la e mantê-la - afirmou Allan Barcellos.

Ao mesmo tempo, Barcellos afirmou que não há a exigência de reproduzir na base o modelo de jogo adotado por Abel Ferreira. O pedido do treinador português e de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base, é pela manutenção de "comportamentos inegociáveis", como mentalidade vencedora e equilíbrio entre a formação dos atletas e a busca por resultados dentro e fora de campo, inclusive nas janelas de transferências.

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- Nunca é pedida uma maneira específica de jogar ou jogar igual ao departamento profissional, pelo contrário. Existem conceitos e comportamentos que são inegociáveis para a instituição. Jogadores agressivos, competidores, com fome de vitória e mentalidade vencedora. Ter uma formação saudável, mas que também busque vitórias - detalhou.

Erick Belé comemora gol marcado na partida entre Palmeiras e Vasco (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Vasco e suas apostas

Do lado do Vasco, alguns jogadores já estão em processo de transição entre o Sub-20 e o profissional. Bruno André, Avellar e Ramon Rique, este último como titular da equipe, estiveram com o time principal na classificação sobre o Vitória, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (2).

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Segundo apuração do Lance!, Bruno André e Avellar se juntaram ao elenco em São Paulo para a partida decisiva do Brasileirão Sub-20. Outros nomes da categoria também podem ganhar espaço entre os profissionais ainda nesta temporada.

O principal deles é Andrey Fernandes. Aos 18 anos, o atacante é o grande destaque ofensivo do Vasco na competição. Artilheiro da equipe no Brasileirão Sub-20, o jogador soma 11 gols em 19 partidas e é uma das principais peças do sistema ofensivo comandado por Matheus Curopos.

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Andrey Fernandes também acumula convocações para as seleções brasileiras de base e tem como uma de suas principais características o faro de gol. Antes de chegar ao futebol de campo, o atacante iniciou sua formação no futsal do Flamengo, rival do Cruz-Maltino.

Em maio deste ano, Andrey renovou seu contrato com o Vasco até dezembro de 2030. A multa rescisória foi fixada em 60 milhões de euros, valor que corresponde a cerca de R$ 350 milhões na cotação atual.

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Outro nome que merece atenção é Zuccarello. Camisa 10 do Vasco, o meia não vive seu melhor momento na temporada e esteve abaixo do que pode produzir nas partidas das quartas de final e da semifinal. Ainda assim, trata-se de um jogador capaz de decidir uma partida em uma jogada individual.

Aos 19 anos, Zuccarello já acumula experiência no futebol profissional. Pelo time principal do Vasco, disputou 33 partidas, com nove gols e quatro assistências. O meia se destaca pela boa finalização de média e longa distância, além da capacidade de encontrar passes que quebram as linhas defensivas adversárias.

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