Análise: Vasco tem fôlego para disputar as três competições?

O Vasco é o único time da segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro que ainda disputa três competições na temporada. Na 17ª colocação do Brasileirão, o principal objetivo do clube neste momento é se afastar o quanto antes da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, o Cruz-Maltino segue vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, torneios que podem representar a oportunidade de voltar a conquistar um título de expressão que não seja apenas o estadual depois de 15 anos.

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Na Copa do Brasil, o Vasco é semifinalista e terá o Palmeiras pela frente. Já na Sul-Americana, a equipe está nas quartas de final e começa a disputa contra o Independiente Santa Fe na próxima quarta-feira (9). Apesar da situação delicada no Brasileirão, o clube não planeja abrir mão de nenhuma das competições.

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A grande questão, porém, é se o elenco vascaíno tem profundidade suficiente para sustentar a disputa em três frentes.

Pedro Emanuel recupera jogadores e aumenta as opções

Uma situação é positiva para o Vasco: desde a chegada do treinador Pedro Emanuel, alguns jogadores conseguiram recuperar o bom momento e passaram a oferecer mais alternativas ao time.

Na defesa, Carlos Cuesta vive uma boa fase ao lado de Robert Renan. Nas laterais, o clube também conta com duas duplas que vêm se revezando no setor. Na direita, Puma Rodríguez e Paulo Henrique disputam espaço, enquanto Cuiabano e Lucas Piton são as opções pelo lado esquerdo.

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No meio-campo, a tendência é de que Jair volte até o fim de setembro. O jogador se recupera de uma lesão no adutor da coxa e pode representar mais uma alternativa para o treinador. A chegada de Santiago Sosa também trouxe mais solidez ao sistema defensivo, enquanto o recém-contratado Alan Lescano aumentou as opções para um setor que, anteriormente, apresentava poucas alternativas. Tchê Tchê voltou a contribuir e Ramon Rique, promovido das categorias de base, vem sendo uma das boas surpresas recentes.

Santiago Sosa em sua estreia pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Se há um setor que preocupa, é o ataque. Andrés Gómez, Colidio e Adson vêm apresentando boas atuações e dão alternativas pelos lados e na criação, mas ainda falta ao Vasco um centroavante que consiga contribuir constantemente com gols.

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Spinelli e David vêm se revezando na posição, mas nenhum dos dois conseguiu assumir definitivamente a condição de homem-gol. Brenner, que começava a apresentar atuações mais interessantes, sofreu uma lesão e ficará afastado por mais algum tempo. A esperança passa agora por Bruno Duarte. O atacante deve ser relacionado pela primeira vez contra o Fluminense, neste sábado (5), e surge como uma nova alternativa para solucionar o problema ofensivo da equipe.

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Calendário pode ser um aliado do Vasco

Apesar das limitações do elenco, existe um fator que pode jogar a favor do Vasco: o calendário.

Os confrontos contra o Independiente Santa Fe estão marcados para os dias 8 e 15 de setembro. Caso avance na competição, o Vasco só voltará a disputar partidas pela Sul-Americana em outubro, com os próximos compromissos previstos entre os dias 13 e 21.

Na Copa do Brasil, a situação é ainda mais favorável. As semifinais contra o Palmeiras estão previstas apenas para novembro.

Isso significa que, depois dos dois confrontos contra o Santa Fe, o Vasco terá um período importante para concentrar suas forças no Brasileirão. Independentemente de avançar ou não na Sul-Americana, a prioridade deve ser aproveitar esse intervalo para deixar a zona de rebaixamento e ganhar tranquilidade na competição nacional.

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Sobreviver no Brasileiro para sonhar com as copas

O cenário ideal para o Vasco passa justamente por isso: resolver o quanto antes a situação no Campeonato Brasileiro para, depois, conseguir administrar melhor o elenco e concentrar suas forças nas copas.

A profundidade do grupo ainda é uma preocupação, principalmente porque o time não pode se dar ao luxo de abandonar o Brasileirão enquanto estiver ameaçado pelo rebaixamento. Lesões, suspensões e desgaste físico podem pesar ao longo das próximas semanas.

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Por outro lado, o calendário oferece uma oportunidade. Se conseguir pontuar no Brasileiro durante esse período e se afastar da zona de rebaixamento, o Vasco poderá chegar aos mata-matas com menos pressão e mais liberdade para sonhar.

O Cruz-Maltino talvez não tenha o elenco mais profundo entre os times que disputam as três competições. Mas, neste momento, também não parece obrigado a escolher uma delas. O desafio será sobreviver ao Brasileirão agora para, mais adiante, tentar conquistar um título — quem sabe até dois — e encerrar um jejum que já dura 15 anos.

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