Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Análise: Vasco tem fôlego para disputar as três competições?

Cruz-Maltino está na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas segue vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 05:20
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Vasco comemoram gol
Jogadores do Vasco comemoram gol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Vasco é o único time da segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro que ainda disputa três competições na temporada. Na 17ª colocação do Brasileirão, o principal objetivo do clube neste momento é se afastar o quanto antes da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, o Cruz-Maltino segue vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, torneios que podem representar a oportunidade de voltar a conquistar um título de expressão que não seja apenas o estadual depois de 15 anos.

➡️ Vasco acerta a contratação do meia Alan Lescano

Na Copa do Brasil, o Vasco é semifinalista e terá o Palmeiras pela frente. Já na Sul-Americana, a equipe está nas quartas de final e começa a disputa contra o Independiente Santa Fe na próxima quarta-feira (9). Apesar da situação delicada no Brasileirão, o clube não planeja abrir mão de nenhuma das competições.

continua após a publicidade

A grande questão, porém, é se o elenco vascaíno tem profundidade suficiente para sustentar a disputa em três frentes.

Pedro Emanuel recupera jogadores e aumenta as opções

Uma situação é positiva para o Vasco: desde a chegada do treinador Pedro Emanuel, alguns jogadores conseguiram recuperar o bom momento e passaram a oferecer mais alternativas ao time.

Na defesa, Carlos Cuesta vive uma boa fase ao lado de Robert Renan. Nas laterais, o clube também conta com duas duplas que vêm se revezando no setor. Na direita, Puma Rodríguez e Paulo Henrique disputam espaço, enquanto Cuiabano e Lucas Piton são as opções pelo lado esquerdo.

continua após a publicidade

➡️ Vasco tenta manter escrita quase perfeita após abrir vantagem na Copa do Brasil

No meio-campo, a tendência é de que Jair volte até o fim de setembro. O jogador se recupera de uma lesão no adutor da coxa e pode representar mais uma alternativa para o treinador. A chegada de Santiago Sosa também trouxe mais solidez ao sistema defensivo, enquanto o recém-contratado Alan Lescano aumentou as opções para um setor que, anteriormente, apresentava poucas alternativas. Tchê Tchê voltou a contribuir e Ramon Rique, promovido das categorias de base, vem sendo uma das boas surpresas recentes.

Santiago Sosa domina a bola em sua estreia pelo Vasco
Santiago Sosa em sua estreia pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Se há um setor que preocupa, é o ataque. Andrés Gómez, Colidio e Adson vêm apresentando boas atuações e dão alternativas pelos lados e na criação, mas ainda falta ao Vasco um centroavante que consiga contribuir constantemente com gols.

continua após a publicidade

Spinelli e David vêm se revezando na posição, mas nenhum dos dois conseguiu assumir definitivamente a condição de homem-gol. Brenner, que começava a apresentar atuações mais interessantes, sofreu uma lesão e ficará afastado por mais algum tempo. A esperança passa agora por Bruno Duarte. O atacante deve ser relacionado pela primeira vez contra o Fluminense, neste sábado (5), e surge como uma nova alternativa para solucionar o problema ofensivo da equipe.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Calendário pode ser um aliado do Vasco

Apesar das limitações do elenco, existe um fator que pode jogar a favor do Vasco: o calendário.

Os confrontos contra o Independiente Santa Fe estão marcados para os dias 8 e 15 de setembro. Caso avance na competição, o Vasco só voltará a disputar partidas pela Sul-Americana em outubro, com os próximos compromissos previstos entre os dias 13 e 21.

Na Copa do Brasil, a situação é ainda mais favorável. As semifinais contra o Palmeiras estão previstas apenas para novembro.

Isso significa que, depois dos dois confrontos contra o Santa Fe, o Vasco terá um período importante para concentrar suas forças no Brasileirão. Independentemente de avançar ou não na Sul-Americana, a prioridade deve ser aproveitar esse intervalo para deixar a zona de rebaixamento e ganhar tranquilidade na competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ Pedro Emanuel confirma 'DNA copeiro' no Vasco e mantém invencibilidade em mata-matas

Sobreviver no Brasileiro para sonhar com as copas

O cenário ideal para o Vasco passa justamente por isso: resolver o quanto antes a situação no Campeonato Brasileiro para, depois, conseguir administrar melhor o elenco e concentrar suas forças nas copas.

A profundidade do grupo ainda é uma preocupação, principalmente porque o time não pode se dar ao luxo de abandonar o Brasileirão enquanto estiver ameaçado pelo rebaixamento. Lesões, suspensões e desgaste físico podem pesar ao longo das próximas semanas.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Por outro lado, o calendário oferece uma oportunidade. Se conseguir pontuar no Brasileiro durante esse período e se afastar da zona de rebaixamento, o Vasco poderá chegar aos mata-matas com menos pressão e mais liberdade para sonhar.

O Cruz-Maltino talvez não tenha o elenco mais profundo entre os times que disputam as três competições. Mas, neste momento, também não parece obrigado a escolher uma delas. O desafio será sobreviver ao Brasileirão agora para, mais adiante, tentar conquistar um título — quem sabe até dois — e encerrar um jejum que já dura 15 anos.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Palmeiras e Vasco disputaram a primeira partida da final do Campeonato Brasileiro sub-20 (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Futebol Nacional

Palmeiras e Vasco duelam por título do Brasileirão sub-20 e afirmação de joias no profissional

Há 17 minutos
Time do Grêmio perfilado para enfrentar o Internacional, pela Copa do Brasil

Futebol Nacional

Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

Há 7 horas
Copa do Brasil taça

Futebol Nacional

Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais

Há 7 horas
Jogadadores de Vasco e Palmeiras disputando bola

Futebol Nacional

Vasco x Palmeiras: veja retrospecto do confronto em mata-matas

Há 7 horas
Wilton Pereira Sampaio apitará a partida entre Cienciano e Torque na Sul-Americana

Futebol Nacional

Sul-Americana: Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas

Há 9 horas
Lescano fazendo movimento de chute

Vasco

Vasco acerta a contratação do meia Alan Lescano

Há 10 horas
Mais LANCE!
Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco contra o Olimpia

Pedro Emanuel confirma 'DNA copeiro' no Vasco e mantém invencibilidade em mata-matas

Palmeiras x Vasco - onde assistir

Palmeiras x Vasco: escalações, horário e onde assistir à final do Brasileirão sub-20

Fluminense empatou com o Athletico-PR

Fluminense tem Hulk como trunfo para vencer o Vasco no Brasileirão

Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Vitória

Vasco chega à semifinal e aumenta ganhos na Copa do Brasil; veja valores

Tabela do Brasileirão Série A da CBF tinha Vasco fora da zona de rebaixamento

Erro da CBF tira Vasco da zona de rebaixamento do Brasileirão

Jogadores do Vasco comemoram classificação no Barradão

Mais de 30 anos depois, Vasco repete feito marcante na Copa do Brasil

Pedro Emanuel durante coletiva após Vitória x Vasco

Após classificação, Pedro Emanuel projeta Vasco x Palmeiras: 'Não existem impossíveis'

Andrés Gómez celebra gol contra o Vitória

Dê suas notas: Vasco vence com gols de Puma e Andrés Gómez

777-partners-vasco

777 dá aval para venda de 90% da nova SAF do Vasco

Andrés Gómez comemora gol marcado contra o Vitória

Vasco supera novamente o Vitória e se classifica na Copa do Brasil

Andrés Gómez marca o gol da vitória de Vitória e Vasco, pela Copa do Brasil

Veja gols em Vitória x Vasco: Andrés Gómez e Puma Rodríguez marcam

Spinelli, do Vasco, olhando para o alto com as mãos na cintura

Chance desperdiçada em Vitória x Vasco enlouquece torcedores: 'Alérgico'

Pedro Emanuel, técnico do Vasco

Vasco está definido para partida decisiva contra o Vitória; veja a escalação