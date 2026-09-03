Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil de 2026 já tem seus quatro semifinalistas definidos. Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Vasco avançaram nas quartas de final e agora disputam duas vagas na decisão da competição. Os jogos da próxima fase estão previstos para os dias 1º e 8 de novembro.

O Grêmio foi o último clube a garantir a classificação. Na noite desta quinta-feira (3), o Tricolor Gaúcho venceu o Internacional por 3 a 1, na Arena, em Porto Alegre, e levou a melhor no clássico Gre-Nal. Após o empate sem gols no jogo de ida, no Beira-Rio, a equipe gremista confirmou a vaga e terá o Atlético-MG como adversário na semifinal.

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Veja como os semifinalistas chegaram à próxima fase

O Atlético-MG foi o primeiro time a confirmar presença entre os quatro melhores. Na terça-feira (1º), o Galo venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, na Arena MRV. Como o primeiro confronto havia terminado empatado em 1 a 1, o resultado garantiu a classificação atleticana pelo placar agregado de 3 a 2. O clube busca o terceiro título da Copa do Brasil, após conquistar as edições de 2014 e 2021.

O Palmeiras também avançou sem maiores dificuldades. Depois de vencer o Santos por 3 a 0 no jogo de ida, o Verdão empatou sem gols na quarta-feira (2), na Vila Belmiro. Com a vantagem construída no primeiro confronto, a equipe comandada por Abel Ferreira fechou a eliminatória com 3 a 0 no agregado e agora enfrentará o Vasco.

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➡️ Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais

Também na quarta-feira, o Vasco confirmou sua classificação ao vencer o Vitória por 2 a 0, no Barradão, em Salvador. O Cruzmaltino já havia levado a melhor no primeiro duelo, por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Com duas vitórias, o time carioca avançou com 3 a 0 no placar agregado e disputará a semifinal da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

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Por fim, o Grêmio fechou a lista de semifinalistas ao eliminar o Internacional no Gre-Nal. Depois do empate sem gols no Beira-Rio, o Tricolor venceu por 3 a 1 na Arena e garantiu sua presença na próxima fase.

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Confrontos das semifinais

Os resultados das quartas de final definiram os dois duelos da semifinal:

Grêmio x Atlético-MG

Vasco x Palmeiras

As partidas de ida estão previstas para o dia 1º de novembro, enquanto os jogos de volta devem acontecer em 8 de novembro. A ordem dos mandos de campo e os horários ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2026 (Foto: Lance!)

Quando será a final da Copa do Brasil?

A decisão da Copa do Brasil de 2026 está prevista para 6 de dezembro, em jogo único. O local da partida ainda será definido.

Além do título, o campeão garantirá uma vaga na fase de grupos da Libertadores e na Supercopa do Brasil. Já o vice-campeão terá direito a disputar a segunda fase eliminatória da Libertadores.

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