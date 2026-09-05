Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense vai com força máxima em busca de 'vingança' contra o Vasco

Tricolor tem jogo decisivo na Libertadores, mas deve mandar o que tem de melhor a campo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 08:20
Favorite o Lance! no Google
Marcão durante treino do Fluminense
Marcão durante treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense entra em campo neste sábado (5), contra o Vasco, com motivos de sobra para tratar o clássico como prioridade. Eliminado pelo rival na Copa do Brasil há exatamente um mês e sem vencer há sete jogos contra adversários cariocas, o Tricolor deve escalar força máxima no Maracanã, mesmo com o duelo diante do Platense, pela Libertadores, marcado para terça-feira.

O entendimento é de que o desgaste do elenco está controlado depois de duas semanas consecutivas com períodos maiores de preparação, cenário pouco comum em meio ao calendário apertado da temporada. Marcão, portanto, terá condições de mandar a campo o que considera sua formação principal.

continua após a publicidade

➡️Bastidores: como o Fluminense encontra jovens no mercado sul-americano?

Em agosto, Fluminense e Vasco empataram sem gols na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na volta, no Maracanã, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 1 e eliminou o Tricolor. Desde então, o Fluminense trocou Zubeldía por Marcão e chega ao novo confronto invicto sob o comando do treinador.

Contra o Vasco, Fluminense tenta encerrar jejum em clássicos

Além da eliminação recente, o Fluminense busca interromper uma sequência de sete clássicos sem vitória. Curiosamente, o último triunfo sobre um rival carioca aconteceu justamente diante do Vasco, pelo Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

Para a missão, Marcão recupera dois titulares que não estiveram no empate por 3 a 3 com o Athletico-PR. Hércules, suspenso na última rodada, retorna ao meio-campo, enquanto Thiago Silva, preservado por causa do gramado sintético da Arena da Baixada, volta à defesa.

Com isso, a tendência é de que o Fluminense tenha Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Savarino aparece como alternativa no setor ofensivo.

continua após a publicidade

A partida contra o Vasco também abre uma sequência importante no Maracanã. Três dias depois, o Fluminense recebe o Platense pelas quartas de final da Libertadores.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Entre no nosso canal!

Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco
Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil

Futebol Nacional

Por que a rivalidade entre Fluminense e Vasco aumentou nos últimos anos?

Há 1 hora
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Há 1 hora
Hulk e Andrés Gómez, destaques de Fluminense e Vasco

Futebol Nacional

Fluminense x Vasco: o que mudou nos times desde o duelo pela Copa do Brasil

Há 2 horas
Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Futebol Nacional

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Há 4 horas
Mikel Arteta aplaude os seus jogadores após vitória do Arsenal na Premier League

Futebol Internacional

Agenda do futebol: cinco jogos imperdíveis neste fim de semana

Há 4 horas
Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Vasco

Onde Assistir

Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Há 11 horas
Mais LANCE!
Alexander Barboza contra o Fortaleza

Com Barboza e oito nomes que jogam no Brasil, Uruguai é convocado por Forlán

CT Vale das Laranjeiras, em Xerém

Bastidores: como o Fluminense encontra jovens no mercado sul-americano?

Fluminense acertou com o zagueiro Carlos Areco para o sub-20

Conheça Carlos Areco, novo zagueiro do Fluminense; paraguaio chega para a base

Hulk comemora gol pelo Fluminense

Hulk revela 'obsessão' no Fluminense e manda recado à torcida

Thiago Silva no banco do Fluminense

Marcão ganha elenco mais encorpado no Fluminense antes de sequência decisiva

andres matonte

Árbitro de Fluminense x Platense apitou quartas do título de 2023 e nunca viu Flu perder

Taça da Libertadores

Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da Libertadores

Sepúlveda é o mais novo reforço da Platense

Rival do Fluminense, Platense contrata atacante antes das quartas da Libertadores

Fluminense empatou com o Athletico-PR

Fluminense tem Hulk como trunfo para vencer o Vasco no Brasileirão

Léo Jance em campo pela base do Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Léo Jance retorna ao Fluminense após empréstimo; clube quer dar rodagem ao jovem

Ganso Fluminense

Ganso deixa futuro em aberto no Fluminense: 'Livre no mercado'

Canobbio comemora gol pelo Fluminense diante do Athletico-PR

Fluminense melhora ataque com Marcão, mas defesa ainda preocupa

Marcão assume comando do Fluminense até definição do treinador. (Lucas Merçon/FFC)

Invicto contra o Vasco, Marcão defende bom retrospecto em clássicos pelo Fluminense