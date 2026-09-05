Fluminense vai com força máxima em busca de 'vingança' contra o Vasco

O Fluminense entra em campo neste sábado (5), contra o Vasco, com motivos de sobra para tratar o clássico como prioridade. Eliminado pelo rival na Copa do Brasil há exatamente um mês e sem vencer há sete jogos contra adversários cariocas, o Tricolor deve escalar força máxima no Maracanã, mesmo com o duelo diante do Platense, pela Libertadores, marcado para terça-feira.

O entendimento é de que o desgaste do elenco está controlado depois de duas semanas consecutivas com períodos maiores de preparação, cenário pouco comum em meio ao calendário apertado da temporada. Marcão, portanto, terá condições de mandar a campo o que considera sua formação principal.

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Em agosto, Fluminense e Vasco empataram sem gols na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na volta, no Maracanã, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 1 e eliminou o Tricolor. Desde então, o Fluminense trocou Zubeldía por Marcão e chega ao novo confronto invicto sob o comando do treinador.

Contra o Vasco, Fluminense tenta encerrar jejum em clássicos

Além da eliminação recente, o Fluminense busca interromper uma sequência de sete clássicos sem vitória. Curiosamente, o último triunfo sobre um rival carioca aconteceu justamente diante do Vasco, pelo Campeonato Carioca.

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Para a missão, Marcão recupera dois titulares que não estiveram no empate por 3 a 3 com o Athletico-PR. Hércules, suspenso na última rodada, retorna ao meio-campo, enquanto Thiago Silva, preservado por causa do gramado sintético da Arena da Baixada, volta à defesa.

Com isso, a tendência é de que o Fluminense tenha Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Savarino aparece como alternativa no setor ofensivo.

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A partida contra o Vasco também abre uma sequência importante no Maracanã. Três dias depois, o Fluminense recebe o Platense pelas quartas de final da Libertadores.

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