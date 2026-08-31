Bruno Duarte é apresentado no Vasco: 'Ao menos um gol por partida' Jogador chega em definitivo com contrato até o fim de 2028

O atacante Bruno Duarte foi oficialmente apresentado no Vasco nesta segunda-feira (31), no CT Moacyr Barbosa. Aos 30 anos, o atacante chega para disputar a posição de camisa 9 e tentar resolver a falta de gols da equipe cruz-maltina. O novo camisa 19 do Cruz-Maltino assinou contrato com o clube até dezembro de 2028.

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Durante sua coletiva de apresentação, o jogador falou onde se sente mais à vontade para jogar.

— No Estrela (Vermelha) eu já joguei de extremo esquerdo, de extremo direito, em todas as posições do ataque ali eu já participei. Eu acho que estou preparado para jogar em qualquer uma dessas posições. Minhas características ajudam e, obviamente, a minha de ofício é número nove, é fazer gol, é estar na área, é ajudar a equipe com isso. Mas também gosto de jogar em outras posições do ataque, porque isso nos ajuda a ser um jogador melhor, um atleta melhor e entender vários momentos da partida. Minha meta é deixar ao menos um gol por partida.

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Admar Lopes ao lado de Bruno Duarte (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Bruno Duarte deve ficar à disposição do treinador português a partir do próximo fim de semana. A expectativa é que o atacante possa fazer sua estreia diante do Fluminense, no sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Confira outros tópicos da coletiva de Bruno Duarte

Seca de gols no Vasco

— Eu acho que toda equipe vive momentos bons e momentos ruins, em vários aspectos do jogo. Tem momentos que a defesa vai tomar mais gols, tem outros momentos que o ataque vai fazer mais gols. Então, eu acho que é só um momento menos bom dos meus companheiros. Eles têm muita capacidade de finalizar as jogadas, de fazer os gols, tanto que no último jogo fizemos três contra o Cruzeiro. Então, acho que isso é muito tranquilo. Eu acho mais importante a gente trabalhar dia a dia para ganhar confiança o máximo possível e ajudar o Vasco com o máximo de gols e sair vitoriosos.

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Expectativa pela estreia

— Muito ansioso. Vontade de pisar logo no gramado, de vivenciar esse momento de jogo que é completamente diferente do dia a dia. Quando você está no jogo, você tem a torcida do seu lado, você tem um ambiente completamente diferente, e é o melhor ambiente possível para o jogador, o ambiente em que todo jogador quer estar, quer jogar, quer se mostrar. Então, acho que, com paciência também nessa semana, trabalhar bastante, trabalhar forte e chegar preparado para sábado.

Relacionamento com Pedro Emanuel

— Desde o primeiro momento que houve o contato do Vasco comigo, eu já estava muito positivo em fechar e fiz um esforço muito grande também para conseguir chegar aqui o mais rápido possível, junto com o Vasco. E quanto ao professor, eu já o conheço de alguns lugares e sei que ele tem muitos bons trabalhos, tanto em Portugal quanto na Arábia. E isso ajudou bastante para decidir também, que sempre vão ter bons treinadores para aprender e evoluir.

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Experiência fora do Brasil

— Experiência muito boa. Sempre bom aprender em vários países, em várias culturas, tanto no futebol quanto socialmente. Acho que aprendi muita coisa no decorrer do tempo e acho que vai ser benéfico para o Vasco, para mim também, chegar aqui no Brasil com essa bagagem, com essa experiência.

Fisicamente apto para estrear

— Estou preparado fisicamente, e agora temos uma semana cheia para trabalhar e torcer pelos meus companheiros para passarem na próxima fase da Copa do Brasil, e eu poder jogar a próxima fase também.

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Explicação da tatuagem

— Essa tatuagem é especial, porque mostra um menino da favela, da periferia, sonhando em se tornar um jogador, brincando com a bola dentro do campo. E acho que é o que me descreve. Na minha infância foi assim. Sempre sonhei em alcançar esse momento que estou vivendo hoje. Hoje já vivi também outros momentos lindos. Mas basicamente é isso. E aqui em cima tem Deus em primeiro lugar, família e futebol.

Primeiros passos no futebol

— Eu fiz base nos grandes clubes de São Paulo. Passei dois anos no São Paulo, quatro anos no Palmeiras e, no último ano, naquele ano de virada para todo jovem que é o sub-20, acabou por não dar certo. E eu fui para a Portuguesa, já estava numa fase mais difícil da Portuguesa, não estava na Série A, mas todo jovem dessas grandes equipes que se formam nessas grandes equipes sonha em jogar uma Série A e se provar no futebol brasileiro quando é jovem. E, obviamente, meu caminho não foi esse, mas, depois que eu saí do Brasil, sempre tive no coração voltar, sempre tive no coração representar um grande clube no futebol brasileiro na Série A. Então está sendo especial, sim, e espero ajudar muito o Vasco nesses próximos anos.

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Escolha pelo Vasco

— A grandeza do clube, como você falou, a história linda que tem o clube, os grandes atacantes que teve nesse clube, Romário, Dinamite, são atacantes ídolos no Brasil, não só no Vasco. Então, acho que isso me atraiu bastante. A torcida muito calorosa, muito apaixonada... Vim de olhos fechados para cá.

Veja lances de Bruno Duarte, novo atacante do Vasco

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