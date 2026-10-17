O docudrama Camisas Negras, dirigido por Jefferson Mello, sobre a história do Vasco da Gama, chega aos cinemas brasileiros em 19 de novembro, véspera do feriado da Consciência Negra. A pesquisa e a consultoria histórica ficaram a cargo do jornalista e escritor Paulo César Vasconcellos.

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▶️Veja o trailer de Camisas Negras, filme sobre time histórico do Vasco

O enredo aborda a conquista do Campeonato Carioca de 1923 com um elenco formado por trabalhadores negros e pobres, contrariando a lógica elitista dos rivais. O título do Vasco gerou incômodo nos clubes aristocráticos da época e deu origem à chamada Resposta Histórica de 1924, quando o presidente do clube, José Augusto Prestes, se recusou a excluir da equipe os jogadores negros e pobres, conforme determinação da entidade que passaria a organizar o campeonato local.

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O elenco reúne nomes renomados do cinema brasileiro, como Juan Paiva, Sérgio Malheiros, Bruno Mazzeo, Aline Dias, Rodrigo Candelot e Brenno Leone.