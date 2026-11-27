Vasco conhece tabela do Campeonato Carioca 2027; estreia será contra o Madureira
Cruz-Maltino está no Grupo A do estadual; final está prevista para o dia 7 de março
O Vasco conheceu seu grupo e a tabela da Taça Guanabara 2027, a primeira fase do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino está no Grupo A, ao lado do Flamengo, e estreará no dia 13 de janeiro, em casa, contra o Madureira. A final está prevista para o dia 7 de março.
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Na chave do Gigante da Colina estão, além do rival Flamengo, Bangu, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa e Volta Redonda. A equipe fará o primeiro clássico na terceira rodada, contra o Botafogo, e o segundo na quarta, contra o Fluminense.
Veja a tabela do Vasco:
1ª rodada - 13/1/2027*
Vasco x Madureira
2ª rodada - 17/1/27*
Boavista x Vasco
3ª rodada - 20/1/27*
Vasco x Botafogo
4ª rodada - 24/1/27*
Fluminense x Vasco
5ª rodada - 31/1/27*
Americano x Vasco
6ª rodada - 8/2/27*
Vasco x Portuguesa
*As datas são apenas base do calendário da Ferj.
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Novidades
A Ferj sugeriu que as equipes jogassem sem as equipes principais até a segunda rodada do torneio. Os clubes terão 15 dias para definir essa questão. No entanto, será obrigatória a presença dos atletas a partir da terceira rodada. Nesta temporada, a obrigatoriedade foi a partir da quinta.
Outra novidade para o Carioca de 2027 será a final em jogo único. Outras mudanças ainda serão definidas em breve. A implementação do cartão azul e da entrevista pós-jogo dos árbitros será decidida em uma reunião em dezembro.
Entre as novidades para a edição está o nome do troféu, que homenageará Evaristo de Macedo.
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