O atacante David, do Vasco, preso na última quinta-feira (26), passou mal durante a madrugada desta sexta-feira, no Complexo Penitenciário de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e precisou de ajuda médica.

+ Bastidores da prisão de DVD: decisão aponta oferta de R$ 5 mil a testemunhas e ameaça de morte

+ Caso David: Vasco pode suspender contrato ou rescindir vínculo; entenda os cenários

continua após a publicidade

David sentiu-se mal e foi encaminhado à enfermaria da penitenciária, onde está desde a noite da última quinta-feira, após passar o dia na 14ª DP (Leblon), na Zona Sul da cidade. O jogador aguarda audiência de custódia. As informações são da "ESPN".

A defesa do atacante do Vasco já entrou com pedido de habeas corpus e aguarda decisão da Justiça. O jogador foi preso enquanto fazia atividade no Centro de Treinamento do clube, ainda pela manhã.

continua após a publicidade

Entenda a polêmica com o jogador do Vasco:

A investigação apura possíveis conexões com o Comando Vermelho (CV), além de suspeitas de tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro, além de suspeita de interferência em depoimento de vítimas.

O nome de David apareceu durante as apurações sobre Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de infância do atacante, que responde por uma tentativa de homicídio em 2024. Os investigadores encontraram conversas entre os dois e também com Hayner William Monjardim Cordeiro, jogador que atualmente defende o Vila Nova.

continua após a publicidade

Em depoimento prestado em setembro, David negou envolvimento com o tráfico de drogas e armas.

Após a partida entre Vasco e Botafogo, no dia 30 de outubro, o jogador foi intimado a entregar o seu passaporte junto a Polícia Civil, por determinação da Justiça do Espírito Santo, no âmbito da Operação "A Tropa".

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco